Supercross-WM Starterliste ohne Blake Baggett

US-Serienvermarkter 'Feld Entertainment' veröffentlichte die Starterliste für den Saisonauftakt der Supercross-WM in Houston/Texas am kommenden Wochenende. Mit Blake Baggett fehlt aber ein namhafter Protagonist.

Am kommenden Wochenende beginnt in Houston/Texas die Supercross-WM. Serienvermarkter 'Feld Entertainment' veröffentlichte die Starterliste für das erste Rennen. Es fällt auf, dass Blake Baggett in der Startaufstellung fehlt.

Baggett gewann 2019 das Glendale Supercross und holte 12 Podiumsplatzierungen in der Supercross-WM. Darüber hinaus gewann er mehrere Rennen der US Outdoors in der 450er Klasse. Seit 2017 fährt er für das Team 'Rocky Mountain ATV/MC-KTM-WPS'. Ende 2018 schloss er einen Dreijahresvertrag bis einschließlich 2021 ab.

'Rocky Mountain ATV/MC-KTM-WPS' engagierte aber für diese Saison Joey Savatgy und Justin Bogle und blieb in Sachen Baggett wortkarg: «Wir konnten uns auf 2021 und die Zukunft einfach nicht einigen. Das ist alles, was es zu sagen gibt.»

Ken Roczen, Marvin Musquin und Dylan Ferrandis sind die aussichtsreichsten Europäer im WM-Feld. Darüber hinaus stellen sich die Briten Dean Wilson und Max Anstie (UK) sowie der Schwede Fredrik Noren der US-Konkurrenz.

In der Lites-Klasse wird der Franzose Thomas Do am Startgatter stehen. Mit Jett Lawrence (Australien) und Jo Shimoda (Japan) ist auch die Lites-Klasse international stark besetzt. Ferner treten in dieser Klasse auch Lorenzo Camporese aus Italien und der Brite Dylan Woodcock an. Der deutsche Yamaha-Pilot Dominique Thury steht in Texas nicht am Start. Er entschied sich für die Westküstenmeisterschaft, die erst am 20. Februar in Orlando beginnt.

Starterliste 450ccm:

1 Tomac, Eli Cortez, CO

2 Webb, Cooper Newport, NC

7 Plessinger, Aaron Hamilton, OH

9 Cianciarulo, Adam New Smyrna Beach, FL

10 Brayton, Justin Charlotte, NC

11 Chisholm, Kyle Valrico, FL

14 Ferrandis, Dylan Lake Elsinore, CA

15 Wilson, Dean Murrieta, CA

16 Osborne, Zach Clermont, FL

17 Savatgy, Joey Clermont, FL

19 Bogle, Justin Edmond, OK

20 Tickle, Broc Holly, MI

21 Anderson, Jason Rio Rancho, NM

23 Sexton, Chase Clermont, FL

25 Musquin, Marvin CORONA, CA

27 Stewart, Malcolm Haines City, FL

28 Hartranft, Brandon Brick, NJ

34 Anstie, Max Murrieta, CA

36 Davalos, Martin Tallahassee, FL

37 Bloss, Benny Oak Grove, MO

43 Noren, Fredrik Indian Trail, NC

51 Barcia, Justin Greenville, FL

57 Rodbell, Justin Prince Frederick, MD

81 Starling, Justin Deland, FL

83 Ray, Alex Milan, TN

94 Roczen, Ken Clermont, FL

114 Schmidt, Nick Lake Elsinore, CA

121 Howell, Chris Spokane Valley, WA

184 Champion, Scott Fort Worth, TX

280 Clason, Cade Tucson, AZ

282 Pauli, Theodore Edwardsville, IL

309 Smith, Jeremy

330 Catanzaro, Aj Reston, VA

421 Martin, Vann Cypress, TX

447 Raper, Deven Mesa, AZ

501 Wennerstrom, Scotty Jefferson, TX

509 Nagy, Alexander Richmond, IL

597 Kerr, Mason Altoona, IA

606 Stewart, Ronnie East Waterboro, ME

637 Piazza, Bobby Easton, PA

722 Enticknap, Adam Lompoc, CA

795 Leininger, Aaron Wesley Chapel, FL

805 Gardner, Carlen Paso Robles, CA

824 Stephenson, Carter Saint Ann, MO

848 Cros, Joan Manlleu, BC

952 Macler, Ludovic Bliesbruck, FR

974 Marty, Brian Olympia, WA

976 Greco, Josh Lucerne Valley, CA

981 Politelli, Austin Murrieta, CA

Starterliste 250ccm East:

18 Lawrence, Jett Wesley Chapel, FL

24 Hampshire, Rj Minneola, FL

29 Craig, Christian Temecula, CA

30 Shimoda, Jo Menifee, CA

38 Forkner, Austin Richards, MO

42 Mosiman, Michael Menifee, CA

49 Oldenburg, Mitchell Aledo, TX

50 Lopes, Enzo Huntersville, NC

55 Short, John Pilot Point, TX

64 Nichols, Colt Murrieta, CA

66 Bailey, Jordan Orlando, FL

85 Moranz, Kevin Topeka, KS

87 Thurman, Curren Rosharon, TX

88 Karnow, Logan Amherst, OH

95 Osby, Joshua Valparaiso, IN

99 Sayles, Hunter Chassell, MI

115 Vohland, Maximus Granite Bay , CA

116 Albright, Tj Mount Marion, NY

122 Hand, Jeremy Mantua, OH

124 Shaw, Lane Alvin, TX

125 Neese, Luke Jamestown, NC

134 Pettis, Jess Prince George, BC

151 Gordon, Carter Louisville, IL

160 Murphy, Vincent New Hyde Park, NY

162 Sanford, Max Pasadena, MD

170 Simonson, Devin Laurinburg, NC

181 Lyonsmith, Wyatt Boise, ID

185 Fleming, Wilson Jacksonville, FL

193 Schlosser, Hunter El Paso, TX

216 Harriman, Devin Longview, WA

241 Varize, Joshua Perris, CA

260 Woodcock, Dylan Rayleigh, ENG

364 Saultz, Chad Batavia, IL

384 Camporese, Lorenzo Campodarsego, ITA

512 Cozadd, Austin Attalla, AL

551 St-Cyr, Guillaume Victoriaville, QC

604 Miller, Max Springfield, OR

625 Geistler, Jonah Newark, IL

693 Garcia, Rene Corona, CA

773 Do, Thomas Murrieta, CA

914 Stapleton, Geran Cape Schanck, VIC