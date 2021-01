Motocross-Kalender der US-Nationals 2021 steht fest

Die US-Nationals sollen in diesem Jahr im Mai beginnen und über insgesamt 12 Läufe ausgetragen werden. Am 11. September ist in Hangtown/Kalifornien das Saisonfinale geplant.

Ende Mai beginnen in den USA die Rennen der 'Lucas Oil Pro Motocross Championship' (US Nationals), die in diesem Jahr wieder über 12 Runden ausgetragen werden soll. Zur Erinnerung: 2020 gab es in den USA wegen der Corona-Pandemie nur 9 Rennen sowie Mehrfachveranstaltungen an gleichen Orten. Dieses Jahr soll es wieder eine Tour durch die Staaten geben.

Die Saisoneröffnung findet in Pala/Kalifornien statt, wo Anfang September auch der 11. Lauf ausgetragen werden soll. Das Saisonfinale soll am 11. September in Hangtown/Kalifornien ausgefahren werden, wo in den Vor-Corona-Jahren traditionell der Saisonauftakt stattfand.

Kalender US Nationals 2021:

29. 05. 2021 - Pala, Fox Raceway Kalifornien

05. 06. 2021 - Thunder Valley, Lakewood, Colorado

19. 06. 2021 - High Point, Mt. Morris, Pennsylvania

26. 06. 2021 - Southwick, Massachusetts

03. 07. 2021 - RedBud, Buchanan, Michigan

17. 07. 2021 - Spring Creek, Millville, Minnesota

24. 07. 2021 - Washougal, Washington

14. 08. 2021 - Unadilla, New Berlin, New York

21. 08. 2021 - Budds Creek, Mechanicsville, Maryland

28. 08.2021 - Ironman Raceway, Crawfordsville, Indiana

04. 09.2021 - Pala National, Fox Raceway, Kalifornien

11. 09. 2021 - Hangtown, Rancho Cordova, Kalifornien