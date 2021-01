USA: Max Anstie (Suzuki) nach Crash verletzt

Bei einemTrainingsunfall hat sich Max Anstie kurz vor dem Start der Supercross eine Rückenverletzung zugezogen. Anstie wird die ersten Läufe der Supercross-Saison verpassen.

Zwei Tage vor dem Auftakt zur Supercross-WM in Houston/Texas verletzte sich der Brite Max Anstie beim Supercrosstraining. Den Angaben des Teams zufolge zog sich der Brite eine nicht näher beschriebene Rückenverletzung zu.

Wie lange Anstie ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Klar ist, dass er in jedem Falle den Saisonauftakt in Houston verpassen wird. Zur Erinnerung: Auch im letzten Jahr verletzte sich Anstie noch vor Saisonstart in den USA am Fußgelenk und verpasste die gesamte Supercross-Saison.

Das Team hofft auf ein Comeback in Indianapolis Anfang Februar. Ob das gelingen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Für Suzuki und das erst neu etablierte Werksteam 'H.E.P Twisted Tea Suzuki' ist dieser Ausfall ein herber Rückschlag. Mit Brandon Hartranft und Adam Enticknap wird es Suzuki unter diesen Vorzeichen auch in diesem Jahr sehr schwer haben.

Adam Enticknap ist übrigens neben seiner Tätigkeit als Supercross-Profi auch Musiker und Produzent. Er hat in seinem professionell ausgestatteten Tonstudio bereits mehrere Songs veröffentlicht.