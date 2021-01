Heute Nacht: SX-WM Houston-2 mit Ken Roczen (HRC) 19.01.2021 - 15:26 Von Thoralf Abgarjan

Supercross-WM © KTM Die WM geht in Houston in Runde 2

In der Nacht zum Mittwoch geht in Houston/Texas der zweite Lauf zur Supercross-WM 2021 über die Bühne. Justin Barcia (GASGAS) geht mit dem 'redplate' des WM-Führenden an den Start.