Vorschau SX-WM Houston-3 mit Ken Roczen (Honda)

In Houston/Texas findet an diesem Wochenende der 3. Lauf zur Supercross-WM statt. Nach der Penalty von Ken Roczen (Honda) startet Justin Barcia (GASGAS) erneut als WM-Leader in die Rennen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in Houston/Texas die dritte Runde der Supercross-WM über die Bühne gehen. Diesmal geht es nach dem Start in eine Rechtskurve und es wird erneut eine Sandsektion geben. Zur Erinnerung: Die Sandsektion führte am letzten Dienstag zu zahlreichen Stürzen, u.a. auch von Chase Sexton (Honda). Der Crash war folgenschwer, da 4 Fahrer wegen Springens bei geschwenkter Rotkreuzflagge mit Punktabzug bestraft wurden, u.a. Ken Roczen, der die WN-Führung einbüßte.

Die Trainingssessions beginnen am Samstag ab 18.30 Uhr MEZ. Sonntag früh ab 2 Uhr MEZ geht es mit dem Abendprogramm und den Vorläufen los. Die Finalrennen werden ab 3:45 Uhr morgens gestartet.

GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia wird erneut mit dem 'redplate' des WM-Führenden am Startgatter stehen. Ken Roczen (Honda) hat 3 Punkte Rückstand zur Spitze. Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) konnte am letzten Dienstag voll und ganz überzeugen. Er liegt nach seinem Sieg von Houston-2 nur noch 4 Punkte hinter Barcia. Die WM ist also wieder offen.

WM-Stand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 39 (-1)

3. Justin Brayton (USA), Honda, 38, (-2)

4. Marvin Musquin (F), KTM, 38, (-2)

5. Ken Roczen (D), Honda, 37, (-3)

6. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 36, (-4)

In der Viertelliterklasse der Ostküstenmeisterschaft zeigte Jett Lawrence am Dienstag ebenfalls eine überzeugende Leistung. Die Meisterschaft führt in dieser Klasse weiterhin Christian Craig an.

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Christian Craig, 47

2. Colt Nichols, 44, (-3)

3. Jet Lawrence, 43, (-4)

4. Austin Forkner, 40, (-7)

5. Jo Shimoda, 37, (-10)

SPEEDWEEK.com wird wie gewohnt zeitnah von den Rennen berichten und besonderes Augenmerk auf Ken Roczen legen.

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Supercrosslive.tv Livetream, (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 3. Lauf zur Supercross-WM in Houston

Samstag, 23. Januar 2021

18:30- 19:45: Freies Training

20:05 - 00:00: Zeittraining

Sonntag, 24. Januar 2021

Vorläufe 250SX:

02:06: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:20: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

02:34: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:45: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

03:11: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

03:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

03:48: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

04:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)