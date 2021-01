Justin Barcia (GASGAS/P9): Nur im ersten Gang

Nachdem sich WM-Leader Justin Barcia (GASGAS) an der Streckenbegrenzung den Schalthebel abgerissen hatte, musste er das Rennen mit dem ersten Gang fahren und konnte die Sprünge nicht voll nehmen.

Dass Justin Barcia nach dem beeindruckenden Debüt von GASGAS in der Supercross-WM schon in Runde 2 mit dem 'redplate' des WM-Leaders antreten würde, war eine der Überraschungen des Jahres.

Barcia ist gut in Form und er kommt mit dem knallroten Bike aus der KTM-Familie offensichtlich gut zurecht. Er gewann den Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Zach Osborne (Husqvarna), Adam Cianciarulo (Kawasaki), und dem späteren Sieger Eli Tomac (Kawasaki).

Damit sicherte er sich einen guten Startplatz für das Finale. Barcia kam gut vom Startgatter weg, doch vor der ersten Linkskurve zog die Fahrermeute rechts und links an ihm vorbei. Barcia reihte sich ganz am Ende des Feldes auf Rang 17 ein. Hinter ihm lagen noch Ken Roczen, der ebenfalls einen ganz schlechten Start hatte (Cianciarulo fuhr ihm nach dem Start direkt vors Vorderrad), Bloss und Tickle.

Barcia kämpfte danach mit stumpfen Waffen, denn offensichtlich kämpfte er mit einem Problem: «Ich habe mir an der Streckenbegrenzung den Schaltheben abgerissen. Zum Glück hatte ich den ersten Gang drinnen. Ich fuhr eine Runde und war ziemlich nervös. Ich schaffte die Dreifachsprünge mit dem ersten gang nicht. Ich probierte, die Sprünge mit Vollgas zu nehmen, aber das war bei dem klebrigen Boden nicht möglich. Ich habe dann einfach versucht, noch zu retten, was zu retten war.»

Mit P9 betrieb Barcia am Ende nur noch Schadensbegrenzung. «Alles in Allem war es heute einfach nicht mein Tag, aber es ist am Ende nicht so schlecht ausgegangen.»

Barcia liegt nach dem vorläufigen Ergebnis auf WM-Rang 2, einen WM-Punkt hinter Roczen. Sollte Roczen jedoch wegen Springens bei geschwenkter Flagge bestraft werden (das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus), könnte es sogar passieren, dass er am kommenden Samstag erneut als WM-Leader in WM-Runde 3 startet.

Vorläufiges Ergebnis SX-WM, Houston-2:

1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

3. Justin Brayton (USA), Honda

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Ken Roczen (D), Honda

6. Marvin Musquin (F), KTM

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Justin Barcia (USA), GASGAS

Vorläufiger WM-Stand nach Runde 2 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 41

2. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40 (-1)

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 39 (-2)

4. Justin Brayton (USA), Honda, 38, (-3)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 38, (-3)