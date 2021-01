Max Vohland (KTM): Viel Lob von Ricky Carmichael

Red Bull-KTM-Neuzugang Max Vohland durfte sich in Houston 2 über seine bereits zweite Top-10-Platzierung als Profi in der US-Supercross-Serie freuen.

Der US-Amerikaner Max Vohland war im zweiten Supercross-Rennen der Lites-Kategorie in Houston am Dienstag bester KTM-Fahrer. Der talentierte Vohland ist erst 17 Jahre alt, Sohn von Ex-GP-Star und Supercross-Profi Tallon Vohland und wurde vor Beginn der Saison bei KTM USA neu unter Vertrag genommen. Vohlands Onkel ist Tyson Vohland, der 1989 in Anaheim das 125er-Rennen gewinnen konnte.

Im zweiten Rennen von Houston fuhr Vohland ohne gröbere Fehler auf Platz 8 und war somit bester KTM-Fahrer. Für Vohland war es erst das zweite Rennen bei den Profis nach P9 beim Auftakt. Dabei ließ sich der Jungspund auch nicht durch einen Rempler von Mitch Oldenburg (Honda) im Finish aus der Fassung bringen. Bei der angesprochenen Aktion wurde Vohland vom Honda-Mann auf P8 verdrängt.

Auch Allzeit-Cross-Ikone Ricky Carmichael ist längst auf den jungen KTM-Fahrer aus Sacramento in Kalifornien aufmerksam geworden. «Es ist wirklich beeindrucken, wie steil die Lernkurve von Max verlaufen ist», lobte der einstige Multi-Champion, der als Co-Kommentator im Einsatz ist.

Vohland selbst erklärte zu seinem zweiten Top-10-Platz: «Das Rennen war von mir recht solide. Wir wollten im Vergleich zum Samstag den Start verbessern und das ist mir im Finale dann auch gelungen. Das war großartig. Es gibt aber noch ein paar Dinge, an denen wir arbeiten und wo wir an ein paar Rädchen drehen müssen. Aber bisher ist alles gut und wir wollen weiter mitmischen.»