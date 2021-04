Nique Thury (Yamaha): Starttraining zu Ostern

Auf dem Trainingsgelände von 'Club MX' übten die Teamfahrer immer wieder Starts, um sich auf die nächste Meisterschaftsrunde in Atlanta vorzubereiten, wo ab dem nächsten Wochenende wieder ein Triple Event stattfindet.

Die Osterfeiertage waren für die Teilnehmer der US-Supercrossmeisterschaften eine willkommene Auszeit. Eine Dreifachveranstaltung wie die von Arlington ist besonders für die Fahrer ein enormer Kraftakt, denn zwischen den Renntagen bleiben nur zwei Ruhetage. Die Intensität der Rennen ist enorm hoch. Am Renntag geht es bereits am Vormittag mit der Qualifikation los. In Arlington 3 schaffte Thury erstmals den direkten Einzug ins Finale, zuvor musste er den beschwerlichen Weg über den Hoffnungslauf gehen und erreichte in Arlington 2 erstmals das Finale.

Mit 16 Punkten rangiert der Deutsche damit auf Rang 24 der Gesamtwertung der Westküstenmeisterschaft und wird inzwischen auch von den US-Medien wahrgenommen. «Der nette Deutsche kam nach Amerika, um sich seinen Traum vom US-Supercross zu erfüllen», schrieb das renommierte US-Magazin 'Racer-X', «doch inzwischen liefert er auch Ergebnisse.»

Im Team 'Club MX' ist Thury gut aufgehoben. Er trainiert zusammen mit Garret Marchbanks, der beim Saisonauftakt von Orlando bereits auf dem Podium stand und nach 5 absolvierten Rennen auf P5 liegt, punktgleich mit Jalek Swoll auf P4. Marchbanks ist ein Sieganwärter. Er gewann in Daytona 2020. Jace Owen, der ebenfalls für Team Club MX fährt, rangiert auf P14. Joey Crown verletzte sich in Daytona, wird aber am nächsten Wochenende in Atlanta zurückerwartet.

Auf dem Trainingsgelände von Club MX wurden über Ostern immer wieder Starts geübt. «Ich weiß nicht, wie viele Starts wir gemacht haben, aber dieses Training wird sich am nächsten Samstag auszahlen. Es ist toll, dass wir hier eine komplette Startanlage fürs Training haben.»

Am nächsten Wochenende geht die Westküstenmeisterschaft in ihre 6. Runde nach Atlanta (Georgia), wo das nächste Triple-Event ausgetragen wird.