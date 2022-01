Vorschau und Zeitplan: SX Oakland mit Ken Roczen

Ken Roczen (HRC) startet am kommenden Wochenende in Oakland mit dem 'redplate' des Tabellenführers, doch den Thüringer erwartet auch diese Woche eine starke Konkurrenz. In der 250er Klasse startet Dominique Thury.

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercrossmeisterschaften im Coliseum von Oakland (Kalifornien) in ihre zweite Runde. Die Strecke hat diesmal eine Sandsektion sowie erneut 2 Waschbretter, wobei das Zweite über 12 Hügel verfügt.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen wird mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden am Start stehen, doch die Konkurrenz ist und bleibt stark: Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb zeigte schon beim Saisonauftakt in Anaheim, dass er auch in diesem Jahr über eine hervorragende Fitness verfügt. Auch im Falle schlechter Starts kann er sich am Ende des Rennens nach vorn arbeiten, wenn die anderen Fahrer nachlassen. Mit Webb wird in Oakland sicher wieder zu rechnen sein.

Roczens Teamkollege Chase Sexton ist in diesem Jahr besonders stark. Im Finale von Anaheim konnte er mit Roczen nicht nur mithalten, sondern er hätte möglicherweise schneller sein können und damit sogar reale Siegchancen gehabt, doch seine Neigung zu Fehlern wurde auch in Anaheim sichtbar. Es wird spannend zu sehen, ob Sexton dieses mentale Problem in den Griff bekommt.

Malcolm Stewart überraschte in Anaheim ebenfalls, während Tomac und Ferrandis eher enttäuschten. Das Yamaha-Lager wird in dieser Woche einiges umgekrempelt haben und man darf auf den nächsten Auftritt der Blaumänner gespannt sein.

Kai Haase (GASGAS), der sich bei seinem US-Debüt auf Anhieb für das Abendprogramm qualifizieren konnte, musste seine US-Mission nach einem Trainingsunfall vorzeitig abbrechen. Der Berliner wird in Oakland leider nicht am Start stehen.

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 17.

1. Ken Roczen (GER), Honda, 26

2. Cooper Webb (USA), KTM, 23, (-3)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 21, (-5)

4. Marvin Musquin (FRA), KTM, 19, (-7)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 18, (-8)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 17, (-9)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 16, (-10)

8. Joey Savatgy (USA), KTM, 15, (-11)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 14, (-12)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13, (-13)

In der 250ccm Westküstenmeisterschaft hat Christian Craig das Zepter übernommen. Nachdem die beiden Lites-Champions des Vorjahres, Cooper und Nichols, verletzungsbedingt ausgefallen sind, liegen die Yamaha-Hoffnungen nun allein auf dem 30-jährigen Craig. Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich in Anaheim direkt fürs Finale und belegte dort Rang 9. Nun wird er auch in Oakland zeigen wollen, dass er endgültig in Amerika angekommen ist.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 1:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 26

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 23, (-3)

3. Hunter Lawrence (USA), Honda, 21, (-5)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha), 19, (-7)

5. Vince Friese (USA), Honda), 18, (-8)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 17, (-9)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 16, (-10)

8. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 15, (-11)

9. Dominique Thury (GER), Yamaha, 14, (-12)

10. Carson Mumford (USA), Suzuki, 13, (-13)

So können die Rennen von Oakland verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Oakland*)

Samstag, 15. Januar 2022

20:30 - 21:50: Freies Training

22:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 1

22:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

22:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

23:05: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:20: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:35: 450SX Gruppe c Qualifying 1

Sonntag, 16.1.2022

00:15: 250SX West Gruppe C Qualifying 2

00:30: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

00:45: 250SX West Gruppe A Qualifying 2

01:00: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:15: 450SX Gruppe B Qualifying 2

01:30: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Vorläufe:

04:06: 250SX West Vorlauf 1

04:20: 250SX West Vorlauf 2

04:34: 450SX Vorlauf 1

04:48: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

05:10: 250SX West Hoffnungslauf

05:22: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

05:50: Finale 250SX West

06:27: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr