Jason Anderson nimmt Attacke von Barcia mit Humor

Der amerikanische Supercross-Star Jason Anderson reagiert mit einem Augenzwinkern auf den unsanften Blockpass von GASGAS-Fahrer Justin Barcia beim Auftakt in Anaheim am vergangenen Samstag.

Kawasaki-Neuling Jason Anderson zeigte beim Supercross-Auftakt in Anaheim Samstagnacht eine solide Leistung, wurde aber im ersten Drittel des Rennens von Justin Barcia (GASGAS) unsanft aus dem Sattel geholt. Passiert ist der Zwischenfall in der Schlussphase einer Linkskurve, in der sich Barcia mit einem unsanften Blockpass innen an Anderson vorbeidrückte. Dieser musste kurz zu Boden und verlor viel Zeit – Anderson lag zu diesem Zeitpunkt bereits auf Rang 2.

Anderson schilderte den Vorfall jetzt aus seiner Sicht; «El Hombre» beweist viel Humor bei seiner Aufforderung an Barcia: «Es ist alles gut, wir mögen uns deswegen nicht weniger. Aber du könntest von deinem Bonus-Scheck wenigstens ein paar von meinen Hoodies kaufen.»



Und Anderson, der Eli Tomac bei Kawasaki ersetzte, legte noch eins drauf: «Ich muss jetzt Bekleidung verkaufen, damit ich mir die Miete leisten kann.»

Barcia fuhr in Anaheim 1 nach dem Zwischenfall auf Rang 3 und war somit wie fast jedes Jahr beim Auftakt im Bereich des Podiums zu finden. Der 29-Jährige ließ sich nicht lumpen und veröffentlichte in seiner Instagram-Story bereits den Screenshot seiner Bestellung auf der «Team Fried»-Seite.