Stewart und Musquin: Zoff im KTM-Lager

Erstmals in seiner Karriere schaffte Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart die schnellste Qualifikationszeit. Im Supercross-Finale von Anaheim-1 geriet er mit Marvin Musquin aneinander und stellte den Franzosen zur Rede.

Für Malcolm Stewart war das Rennen von Anaheim-1 der erste Auftritt als Husqvarna-Werksfahrer. In diesem Jahr hat der jüngere der Stewart-Brüder vieles verändert: Während der amtierende Champion Cooper Webb die Zusammenarbeit mit Startrainer Aldon Baker aufkündigte, wird nun auch Stewart von Baker betreut.

Der Saisonauftakt begann für Stewart zunächst nicht nach seinen Vorstellungen, denn er flog bereits am Pressetag vor dem Rennen heftig ab und konnte von Glück reden, sich nicht verletzt zu haben.

Am Renntag lief es besser: Stewart brannte in der Qualifikation mit einer Rundenzeit von 57:216 die schnellste Rundenzeit in den Boden. «Das hatte ich bisher noch nie geschafft», strahlte Stewart. «Ich wusste, dass heute vieles möglich war.»

Doch das Finale lief nicht nach Plan. Nach dem Start fand er sich nur im Mittelfeld wieder. Im Rennen ging es schließlich zwischen ihm und Marvin Musquin zur Sache. Pikant an der Angelegenheit ist die Tatsache, dass die beiden Werksfahrer dem KTM-Lager angehören. Nachdem sich Stewart gegen Musquin durchgesetzt hatte, attackierte der Franzose in einer Linkskehre, holte Stewart vom Motorrad und stürzte selbst. Musquin war schneller wieder im Rennen und wurde am Ende Vierter. Malcolm fiel nach dem Zwischenfall auf P12 zurück und fuhr noch bis auf P7 nach vorne.

«Malcolm hat nicht gesehen, dass ich hinter ihm bin», versuchte Musquin die Situation zu erklären. Nach dem Rennen stürmte Stewart zu Musquin, um ihn zur Rede zu stellen. Ein Streckenposten hinderte Stewart daran, handgreiflich zu werden. Malcolm war nach dem Rennen stinksauer.

«Wir haben noch eine lange Saison vor uns», resümierte Stewart. «Ich schaue jetzt aber nach vorne und freue mich auf das nächste Rennen in Oakland.»

Während des Main-Events gab es mehrere grenzwertige Vorfälle. Auch Justin Barcia holte den stark fahrenden Jason Anderson vom Motorrad. Das Klima ist in diesem Jahr wieder rauer geworden.

Ergebnis Anaheim-1, 450 ccm:



1. Ken Roczen (GER), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Marvin Musquin (FRA), KTM

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Eli Tomac (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Joey Savatgy (USA), KTM

9. Aaron Plessinger (USA), KTM

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki