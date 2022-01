Dominique Thury (Yamaha/P9): Traumstart in die Saison 10.01.2022 - 18:00 Von Thoralf Abgarjan

© Thury Dominique Thury in Anaheim

Mit Platz 9 beim Saisoneröffnungsrennen von Anaheim erwischte Dominique Thury einen Traumstart in die Supercross-Saison in den USA. Obwohl der Tag für Thury nicht perfekt ablief, war er am Ende zufrieden.