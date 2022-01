Eli Tomac/P6: Yamaha-Debüt war eine Enttäuschung

Mit Rang 6 blieb Eli Tomac bei seinem mit Spannung erwarteten ersten Renneinsatz für das Yamaha-Werksteam weit hinter den Erwartungen zurück. Für Dylan Ferrandis war der Saisonauftakt eine Katastrophe.

Mit Spannung wurde der erste Auftritt von Multi-Champion Eli Tomac für das Yamaha-Werksteam erwartet, doch die Premiere missglückte. «So hatten wir uns den Saisonauftakt sicher nicht vorgestellt», erklärte Eli Tomac nach seinem ersten Renneinsatz für das Yamaha Werksteam. Er startete im Mittelfeld und beendete den Tag auf Rang 6. «Es kam hier besonders auf die Starts und die Whoops an», erklärte Tomac. «Das waren auch unsere Probleme. Die Strecke war brutal hart. Ich glaube, es war das härteste Anaheim-Rennen seit geraumer Zeit. Positiv kann ich mitnehmen, dass das Qualifying und insgesamt auch meine Rundenzeiten okay waren. Ich weiß also, dass ich den Speed habe. Wir müssen jetzt nur noch alles zusammenfügen, was leichter gesagt als getan ist. Wir werden versuchen, diese Dinge in den Griff zu bekommen und werden nächste Woche wieder angreifen.»

Auch Dylan Ferrandis war mit dem Abend und P16 in Anaheim mehr als unzufrieden: «Anaheim 1 ist immer ein bisschen verrückt», erklärt der Franzose. «Ich fühlte mich eigentlich den ganzen Tag über gut auf dem Motorrad, aber meine Starts quälen mich. Der Start ins Finale war kompletter Mist, aber ich kam schrittweise nach vorne und erreichte die Top-5. Doch ich blieb in den Whoops hängen und stürzte danach auch noch einmal. Der Abend war definitiv nicht gut, aber ich weiß am Ende des Tages trotzdem, wozu ich fähig bin. Wir müssen uns jetzt neu aufstellen und nach vorne schauen.»

Ergebnis Anaheim-1, 450 ccm:



1. Ken Roczen (GER), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Marvin Musquin (FRA), KTM

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Eli Tomac (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Joey Savatgy (USA), KTM

9. Aaron Plessinger (USA), KTM

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki

11. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Justin Brayton (USA), Honda

14. Max Anstie (GBR), KTM

15. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

16. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

17. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

18. Shane McElrath (USA), KTM

19. Cade Clason (USA), Honda

20. Fredrik Noren (USA), KTM