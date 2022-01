Kai Haase nach Crash verletzt, US-Mission beendet 14.01.2022 - 11:58 Von Thoralf Abgarjan

© Kai Haase/Instagram Kai Haase muss seine US-Mission vorzeitig beenden

Bei einem Trainingscrash in den USA zur Vorbereitung auf das Rennen in Oakland hat sich der deutsche Supercrossstarter Kai Haase einen Bruch im linken Fuß zugezogen und muss seine US Mission vorzeitig beenden.