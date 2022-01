Justin Barcia/P3: «Für tödlich verunglückten Freund»

Justin Barcia am Start in Oakland

Nach Platz 3 in Oakland und Anaheim hat GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia die Tabellenführung übernommen. Seinen Podiumserfolg widmete er seinem Freund und Trainer Ryan Federow, der bei einem Motorradunfall ums Leben kam.

GASGAS Werksfahrer Justin Barcia wird am kommenden Samstag in San Diego mit dem 'redplate' des Tabellenführers an den Start gehen. Auf dem Podium von Oakland freute sich Barcia einerseits über seinen zweiten Podiumserfolg in diesem Jahr, doch gleichzeitig wirkte er bedrückt, weil ein enger Freund aus dem Leben geschieden ist. «Ich widme diesen Erfolg meinem Freund Fed [Anm.: Ryan Federow], der in der letzten Woche auf tragische Weise ums Leben kam. Das ist für ihn und ich denke, er wäre heute Abend sehr stolz auf mich gewesen.»

Ryan Federow (1982-2022) war ein früherer Mountainbike-Champion und Motocrosspilot, der mehrere Supercrosssportler als Trainer begleitete, wie zum Beispiel Justin Bogle und Justin Barcia. Federow verunglückte am Sonntag, dem 9. Januar in Temecula (Kalifornien) bei einem tragischen Motorradunfall auf der Straße tödlich. Auch seine Freundin Lauren Evans wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie liegt derzeit mit zahlreichen Brüchen und Verletzungen im Koma. Für die Finanzierung der notwendigen Operationen wurde von Freunden eine Fundraising-Aktion ins Leben gerufen.

«Nach der Hälfte des Rennens wurde es hart», erklärt Barcia. «Ich habe Eli [Tomac] von hinten kommen sehen und wusste, dass ich den Schalter umlegen musste. Ich wollte den Kontakt zu den beiden Führenden nicht abreißen lassen. Jason Anderson und Aaron Plessinger haben ein unglaubliches Tempo vorgelegt.»

Ergebnis Oakland, 450 ccm:

1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

...

13. Ken Roczen (GER), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)