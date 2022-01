Christian Craig (Yamaha) siegt auch in Oakland

Mit einem souveränen Sieg gewann Christian Craig (Yamaha) nach seinem Erfolg beim Saisonauftakt in Anaheim auch das Rennen in Oakland (Kalifornien). Dominique Thury (Yamaha) fiel nach Crash aus.

Der 20-jährige japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda gewann den 'holeshot' zum 2. Lauf der US Westküstenmeisterschaften in Oakland (Kalifornien). In der 2. Runde würgte er seinen Motor ab und machte damit den Weg für Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) frei, der an der Spitze ungefährdet seine Runden ziehen konnte. Zwei Runden später flog Shimoda auf spektakuläre Weise mit einem Frontflip am Ende der Whoops ab und fiel auf P9 zurück. Am Ende rettete Shimoda P7 über die Ziellinie.

Hunter Lawrence (Honda) arbeitete sich nach mäßigem Start auf P2 nach vorne und liegt nun auch mit 8 Punkten Rückstand in der Tabelle auf P2.

Der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury qualifizierte sich mit P6 im zweiten Vorlauf erneut direkt für das Finale. Der Schneeberger startete auf P17 ins Finale, kämpfte sich auf P13 nach vorne, stürzte aber 2 Minuten vor Rennende in den Whoops und fiel aus. Thury wurde auf P20 gewertet, holte damit noch 3 Punkte,fiel aber in der Tabelle von P9 auf P14 zurück.

Ergebnis Oakland, 250West:



1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Hunter Lawrence (USA), Honda

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS

5. Nate Trasher (USA), Yamaha

6. Vince Friese (USA), Honda)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

8. Garret Marchbanks (USA), Yamaha)

9. Chris Blose (USA), GASGAS

10. Robbie Wageman (USA), Yamaha

...

20. (DNF) Dominique Thury (GER), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 2:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 52

2. Hunter Lawrence (USA), Honda, 44, (-8)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 44, (-8)

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 36, (-16)

5. Vince Friese (USA), Honda), 35, (-17)

6. Garret Marchbanks (USA), Yamaha), 34, (-18)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 32, (-20)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 17, (-35)