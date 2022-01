Aaron Plessinger (KTM/P2): Der Knoten ist geplatzt

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Red Bull KTM Neuzugang Aaron Plessinger in Oakland auf Rang 2 sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Es war erst das zweite 450er Podium für Plessinger.

Mit P2 in Oakland konnte Red Bull KTM Neuzugang Aaron Plessinger unter Beweis stellen, dass er mit seinem neuen Arbeitsgerät doch besser zurecht kommt, als zunächst befürchtet. Plessinger wechselte letztes Jahr von Star Racing Yamaha zu red Bull KTM als Teamkollege von Cooper Webb und Marvin Musquin.

Nach Platz 9 in Anaheim geriet der KTM-Cowboy unter Druck. «Die Saisoneröffnung war schwierig für mich, aber ich habe jetzt meine Hausaufgaben gemacht. Wir hatten eine gute Woche gemeinsam mit dem Team und haben mit den Tests einen großen Schritt nach vorne machen können.»

In Oakland zeigte Plessinger, dass er den Speed der Spitze hat, voll konkurrenzfähig und topfit ist. Wenn er so weitermacht, dürfte Plessinger in diesem Jahr ein ernsthafter Sieganwärter sein. «Das ist erst mein zweites Podium in der 450er Supercross-Klasse», erklärt Plessinger, der auf dem Podium gelöst wirkte. «Ich bin begeistert und kann den Jungs vom Team nicht genug danken.»

In der Tabelle machte Plessinger einen gewaltigen Schritt nach vorne und verbesserte sich von P9 auf Rang 4. Für KTM war das Engagement von Plessinger ein genialer Schachzug, verkörpert er doch geradezu klischeehaft amerikanische Werte eines 'Landes der unbegrenzten Möglichkeiten'. Plessinger ist einer der beliebtesten Fahrerpersönlichkeiten in den amerikanischen Supercrossstadien.

Ergebnis Oakland, 450 ccm:



1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 36, (-6)