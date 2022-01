Vorschau SX San Diego mit Ken Roczen und Nique Thury

Beim dritten Lauf der US-Supercrossmeisterschaften in San Diego (Kalifornien) wird sich am kommenden Wochenende eine Tendenz zeigen, mit wem in diesem Jahr zu rechnen ist. Justin Barcia startet als Tabellenführer.

Im Petco Park von San Diego findet in der Nacht vom Samstag auf Sonntag der dritte Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Für Ken Roczen weckt das Stadion böse Erinnerungen.

Der 3. Lauf ist etwas ganz Besonders: In den letzten 10 Jahren wurde in 7 Fällen der Sieger des 3. Laufs später auch Champion.

GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia steht in San Diego mit dem 'redplate' des Tabellenführers am Start. Sein Vorsprung zu Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson beträgt aber nur 3 Punkte. Auch Titelverteidiger Cooper Webb (Red Bull KTM) hat auf P3 nur 3 Punkte Rückstand zur Spitze.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen hat es an diesem Wochenende doppelt schwer: Er stürzte letzte Woche in den Whoops von Oakland zweimal und musste auf P13 Schadensbegrenzung betreiben. Dazu kommt: In San Diego hatte er 2018 seinen schweren Unfall mit Cooper Webb, der ihn monatelang außer Gefecht setzte. Positiv: In San Diego gibt es nur eine Waschbrettsektion.

Das kommende Wochenende wird also bereits eine Tendenz zeigen, wer in dieser Saison das Sagen hat. Aaron Plessinger konnte nach anfänglichen Setup-Problemen den Schalter umlegen und zeigte sich in Oakland voll konkurrenzfähig. Chase Sexton und Malcolm Stewart waren zum Saisonauftakt sehr schnell, blieben aber in Oakland hinter den Erwartungen zurück.

Die Tendenz von Yamaha-Neuzugang Eli Tomac zeigt eine klare Aufwärtsrichtung. Letzte Woche befand er sich bereits in Podiumsnähe.

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 36, (-6)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 34, (-8)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 34, (-8)

9. Chase Sexton (USA), Honda, 32, (-10)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 27, (-15)

11. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 24, (-18)

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 24, (-18)

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 23, (-19)

14. Max Anstie (GBR), KTM, 17, (-25)

15. Shane McElrath (USA), KTM, 14, (-28)

In der 250er Westküstenmeisterschaft wird Christian Craig (Yamaha) versuchen, sich nach seinem Doppelerfolg weiter abzusetzen. Allerdings dürften Hunter Lawrence, Seth Hammaker und Michael Mosiman dazu ihre eigene Meinung haben. Auch mit dem Japaner Jo Shimoda, der in Oakland spektakulär abflog, wird in San Diego wieder zu rechnen sein.

Der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury haderte letzte Woche in Oakland ebenfalls mit den Whoops. Auch ihm wird die Strecke von San Diego vermutlich besser liegen, so dass er sich wieder direkt für das Finale qualifizieren und weitere Punkte holen kann.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 2:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 52

2. Hunter Lawrence (USA), Honda, 44, (-8)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 44, (-8)

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 36, (-16)

5. Vince Friese (USA), Honda), 35, (-17)

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha), 34, (-18)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 32, (-20)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 17, (-35)

So können die Rennen von San Diego live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan SX San Diego*)

Samstag, 22. Januar 2022

20:30 - 21:50: Freies Training



22:05: 250SX West Gruppe C Qualifying 1

22:20: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

22:35: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

22:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:20: 450SX Gruppe C Qualifying 1

Sonntag, 23. Januar 2022

00:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 2

00:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

00:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 2

01:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

01:35: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Vorläufe:

04:06: 250SX West Vorlauf 1

04:20: 250SX West Vorlauf 2

04:34: 450SX Vorlauf 1

04:48: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

05:19: 250SX West Hoffnungslauf

05:31: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

05:53: Finale 250SX West

06:28: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr