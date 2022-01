Video: Der Vorwärtssalto von Jo Shimoda in Oakland

Die Whoops von Oakland wurden gleich mehreren Fahrern zum Verhängnis. Der spektakulärste Abflug war der Crash des Japaners Jo Shimoda (Kawasaki) im 250er Westküstenfinale. Er legte einen Frontflip hin.

Die Whoops von Oakland wurden mehreren Piloten zum Verhängnis. Nach seinem Missgeschick beim Saisonauftakt in Anaheim, wo Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Jo Shimoda im Finale gegen das Startgatter fuhr und das Rennen als Letzter aufnehmen musste, wollte er in Runde 2 von Oakland seinen Fehler wieder gutmachen. Zunächst schien sein Plan aufzugehen, denn er gewann im Main Event den 'holeshot' und übernahm die frühe Führung im 250er-Westküstenfinale.

Den Tabellenführer und späteren Sieger Christian Craig konnte der Japaner zwar in der hektischen Anfangsphase des Rennens nicht aufhalten, aber er befand sich trotzdem klar auf Podiumskurs, als er in Runde 4 im Bereich der Whoops spektakulär abflog.

Shimoda verlor im Waschbrett die Kontrolle über seine Werks-Kawasaki, landete mit dem Vorderrad im Gegenhang der folgenden Bodenwelle und bekam einen so kräftigen Drehimpuls, dass er per Frontflip neben der Strecke landete.

Der wendige Japaner konnte nach diesem Vorwärtssalto seinen Aufprall am Boden trotzdem elegant abfangen, sofort auf sein Motorrad steigen und weiterfahren. Er rollte ab wie eine Katze und blieb zum Glück unverletzt. Trotzdem ratterten mehrere Fahrer an ihm vorbei und er fiel auf P9 zurück. Shimoda beendete das Rennen auf Rang 7. In der Tabelle hat der mitfavorisierte Japaner auf Platz 7 inzwischen einen Rückstand von 20 Punkten zu Tabellenführer Craig eingehandelt.

Ergebnis Oakland, 250West:



1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Hunter Lawrence (USA), Honda

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS

5. Nate Trasher (USA), Yamaha

6. Vince Friese (USA), Honda)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

8. Garret Marchbanks (USA), Yamaha)

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 2:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 52

2. Hunter Lawrence (USA), Honda, 44, (-8)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 44, (-8)

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 36, (-16)

5. Vince Friese (USA), Honda), 35, (-17)

6. Garret Marchbanks (USA), Yamaha), 34, (-18)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 32, (-20)