Sieger Jason Anderson: «Es war eine Achterbahnfahrt»

Mit seinem Triumph in Oakland ging für Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson eine lange Durststrecke zu Ende. Seit 2018 hatte er kein Supercrossrennen mehr gewonnen. Auf dem Podium kamen die Emotionen hoch.

Bereits beim Saisonauftakt in Anaheim war deutlich zu sehen, dass mit Jason Anderson in diesem Jahr zu rechnen sein würde. 'El Hombre' befand sich schon dort auf Podiumskurs, doch er wurde von Justin Barcia (GASGAS) unsanft abgeräumt und kam nur auf Platz 10 ins Ziel. Der Tag in Oakland begann zunächst mit einem spektakulären Crash im Qualifikationstraining, den er zum Glück unbeschadet überstand.

Anderson qualifizierte sich auf Platz 4 für das Abendprogramm. Seine schnellste Runde war aber nur knapp 3 Zehntelsekunden langsamer als die von Polesetter Eli Tomac (Yamaha). Den ersten Vorlauf beendete er auf P2 hinter Chase Sexton (Honda). Nach gutem Start ins Finale auf P2 setzte er sich in Runde 4 gegen seinen Kawasaki-Teamkollegen Adam Cianciarulo durch, der den 'holeshot' gewonnen hatte. Danach kontrollierte er das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 3,37 Sekunden vor Aaron Plessinger (KTM) und Justin Barcia (GASGAS).

«Seit meinem Titelerfolg 2018 war meine Karriere eine einzige Achterbahnfahrt», erklärte der sichtlich ergriffene Sieger auf dem Podium. «Letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für mich. Ich bin dankbar, dass Kawasaki mir die Chance für einen Neuanfang ermöglicht hat. Dieser Erfolg fühlt sich so verdammt gut an.»

Seinen letzten Sieg holte Anderson am 3. März 2018 in Atlanta. Im selben Jahr wurde er Supercross-Weltmeister. In der Tabelle machte Anderson einen großen Sprung nach vorne und verbesserte sich von P10 auf P2.

Ergebnis Oakland, 450 ccm:



1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 36, (-6)