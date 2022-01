Eli Tomac (Yamaha/P4): «Haben Fortschritte gemacht»

In der letzten Woche hat das Star Racing Yamaha Team an den Starts gearbeitet. In Oakland haderte Eli Tomac im Finale zwar erneut mit seinem Start, doch er zeigte guten Speed.

Nach seinem eher enttäuschenden Yamaha-Debüt in Anaheim lief es in Oakland für Eli Tomac deutlich besser. Zwar ist und bleiben weiterhin die Starts sein Hauptproblem, doch sein Speed im Rennen ist top, sodass er bereits die Podiumsränge in Schlagdistanz hatte. Würde Tomac ein guter Start gelingen, so wäre er auch am Ende wieder ganz vorn.

Mit Rang 4 in Oakland hat sich Tomac in der Meisterschaftstabelle zwar nicht verbessern können, mental dürfte ihn das Rennen von Oakland aber beflügelt haben. Nach mäßigem Start fuhr der Multi-Champion aus dem Mittelfeld bis an die Spitze nach vorne.

«Insgesamt war es ein guter Tag», kommentierte Tomac den Abend von Oakland. Im Qualifying brannte er mit 59:108 die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position in die Vorläufe. Seinen Vorlauf gewann er mit 3,3 Sekunden Vorsprung vor Ken Roczen.

«Die Strecke war nach meinem Geschmack. Während der letzten Woche haben wir an den Starts gearbeitet, was sich im Vorlauf bezahlt gemacht hat. Leider hat der Start ins Finale nicht so gut funktioniert, aber ich konnte viele Überholmanöver platzieren und kam in Schlagdistanz zu den Podiumsrängen. Wir haben gute Fortschritte machen können. Jetzt brauchen wir für die nächsten Runden noch ein paar Feinabstimmungen.»

In der Tabelle der US Supercrossmeisterschaften liegt Tomac mit 6 Punkten Rückstand zu Leader Justin Barcia (GASGAS) auf Platz 6, mit 36 Zählern punktgleich mit Ken Roczen (Honda).

Ergebnis Oakland, 450ccm:



1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 36, (-6)