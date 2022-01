San Diego: Der magische 3. Lauf der Saison

Justin Barcia wird am kommenden Wochenende mit dem 'redplate' des Tabellenführers am Start stehen

In den letzten 6 Jahren wurde der Sieger des 3. Laufs der US-Supercrossmeisterschaften später auch Champion. In den letzten 10 Jahren wurden sogar 7 Sieger von Lauf 3 am Ende Champion. Was macht den 3. Lauf so besonders?

Am kommenden Wochenende findet im Petco-Park von San Diego der 3. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Was macht diesen dritten Lauf so besonders? In den letzten 6 Jahren wurde der Sieger des 3. Laufs am Ende auch Champion.

Das letzte Mal, dass ein Sieger des Saisonauftaktrennens am Ende auch Champion wurde, war übrigens im Jahre 2012 Ryan Villopoto. 10 Jahre lang war der spätere Champion nicht der Sieger des ersten Rennens.

Beim 3. Lauf scheinen die Verhältnisse aber komplett anders zu sein: Der 3. Lauf gibt eine sehr präzise Prognose für den weiteren Saisonverlauf ab. Das hat gute Gründe: Beim ersten Rennen haben sich einige Fahrer oder sogar Teams verrannt und das Bike in die falsche Richtung entwickelt. Das konnte man dieses Jahr gleich bei mehreren Protagonisten beobachten: Aaron Plessinger hat seine über Monate entwickelte Fahrwerksabstimmung nach dem ersten Rennen komplett über den Haufen geworfen. Zu Runde 2 nach Oakland kam er mit einem komplett geänderten Fahrwerk seiner KTM, war konkurrenzfähig und stand auf dem Podium. Die beiden Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac und Dylan Ferrandis waren beim Saisonauftakt in Anaheim nur Schatten ihrer selbst. In Runde 3 von Oakland konnten beide den Schalter zwar noch nicht ganz umlegen, zeigten aber deutlich erkennbare Verbesserungen.

Die Sieger des magischen 3. Laufs der letzten 10 Jahre



2012: Chad Reed (Champion Villopoto)

2013: Ryan Villopoto (späterer Champion)

2014: Chad Reed (Champion Villopoto)

2015: Ken Roczen (Champion Dungey)

2016: Ryan Dungey (späterer Champion)

2017: Ryan Dungey (späterer Champion)

2018: Eli Tomac (Champion Anderson)

2019: Cooper Webb (späterer Champion)

2020: Eli Tomac (späterer Champion)

2021: Cooper Webb (späterer Champion)

Diese Sieger des 3. Laufs wurden Champion:



2013: Ryan Villopoto

2016: Ryan Dungey

2017: Ryan Dungey

2019: Cooper Webb

2020: Eli Tomac

2021: Cooper Webb

In den letzten 6 Jahren wurde in 5 Fällen der Sieger von Rennen Nr. 3 später auch Champion. Die einzige Ausnahme war 2018, als Eli Tomac das Triple Crown Event von Anaheim-2 gewann und Jason Anderson Weltmeister wurde. Betrachtet man einen längeren Zeitraum über die letzten 10 Jahre, so waren es 7 Sieger von Runde 3, die später auch Champion wurden.

Das kommende Wochenende wird also mit sehr deutlicher Klarheit zeigen, wohin die Reise in diesem Jahr geht und wer zu dem engeren Favoritenkreis der US Supercrossmeisterschaften gehört. Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen hat in San Diego eine zusätzliche Barriere zu überwinden: Hier stürzte er 2018 mit Cooper Webb und zog sich seine zweite schwere Handverletzung zu.