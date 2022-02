Vorschau & Zeitplan: Roczen vor Triple Crown Glendale

Der 5. Lauf der US Supercrossmeisterschaften in Glendale findet an diesem Wochenende im Triple Crown Format statt. Für den deutschen HRC-Werksfahrer sollten die Bedingungen passen. Kann er seinen Rückstand verkürzen?

Im State Farm Stadium von Glendale (Arizona) findet an diesem Wochenende der 5. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Das Rennen in Glendale wird das erste von insgesamt 3 in dieser Saison geplanten Triple Crown Events sein. Deshalb wird es in erster Linie auf puren Speed und auf Konstanz über alle drei Rennen ankommen.

Beim Triple Crown Event entfallen die Vorläufe. Die 18 schnellsten Fahrer pro Klasse qualifizieren sich direkt für die 3 Finalläufe de Abendprogramms. 4 weitere Piloten pro Klasse kommen über die Hoffnungsläufe hinzu. Sieger und Platzierte werden aus der Summer der 3 Einzelrennen bestimmt.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen ist nach eigenen Angaben kein besonderer Fan des Dreifach-Rennformats. Dennoch dürfte es ihm in diesem Jahr aus zwei Gründen entgegenkommen: Erstens ist Roczen einer der besten Starter im Feld. Zweitens ist die Renndistanz mit 12 Minuten pro Rennen nur etwas mehr als die Hälfte der Normaldistanz (20 Minuten). In Glendale wird es pro Klasse also drei Sprintrennen geben. Wenn Roczen auch in Glendale wieder gute Starts hinbekommt, stehen die Chancen für ihn gut. Das Startgatter weist eine Besonderheit auf: Es ist zweigeteilt und in der Mitte durch einen Sprunghügel getrennt.

Auch die Strecke selbst sollte Roczen gut liegen, auch wenn sich über die Bodenbeschaffenheit derzeit noch wenig sagen lässt: Der Kurs bietet zahlreiche technische Elemente, lange Rhythmussektionen und weit angelegte Sprungkombinationen. Die Waschbrettsektion ist mit 10 Hügeln vergleichsweise kurz. Im Waschbrett geriet der Thüringer in diesem Jahr mehrfach in Probleme.

Auf dem Papier sollte dem Deutschen die Strecke also liegen, aber Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac wird dazu seine eigene Meinung haben. Sein Sieg in Anaheim 2 dürfte ihm einen weiteren Schub an Selbstvertrauen gegeben haben. In Glendale wird er das zweite Mal in Folge mit dem Redplate des Meisterschaftsführenden an den Start gehen. All das dürfte ihn weiter beflügeln, während Ken Roczen nach 4 von 17 absolvierten Rennen einen Rückstand von 23 Punkten wettmachen muss.

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 17:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 85

2. Chase Sexton (USA), Honda, 79, (-6)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 77, (-8)

4. Cooper Webb (USA), KTM, 73, (-12)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 72 (-13)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 70, (-15)

7. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 64, (-21)

8. Marvin Musquin (FRA), KTM, 64, (-12)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 62, (-23)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 55, (-30)

In der 250er Supercross Westküstenmeisterschaft hat Christian Craig nach seinem 3. Sieg in diesem Jahr das Zepter fest in der Hand. Hunter Lawrence und Michael Mosiman bleiben dem Yamaha-Werksfahrer aber weiterhin auf den Fersen. Der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury schaffte es letzte Woche wieder ins Finale, stürzte aber zweimal. Für ihn wird es am Samstag in erster Linie darum gehen, sich im Bereich der Top-18 direkt für das Finale zu qualifizieren, um danach in 3 Finalrennen weitere Rennerfahrungen zu sammeln.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 4:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 99

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 88, (-11)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 85, (-14)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 66, (-33)

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 63, (-36)

6. Vince Friese (USA), Honda), 58, (-41)

...

18. Dominique Thury (GER), Yamaha, 25, (-74)

So können die Rennen von Glendale verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Glendale*)

Samstag, 05. Februar 2022

19:50-21:05: Freies Training



21:20: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

21:35: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

21:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

22:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

23:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

Sonntag, 06. Februar 2022

00:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

00:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

Hoffnungsläufe:

01:46: 250SX West Hoffnungslauf

01:56: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

04:10: Finale 1 250SX West

04:35: Finale 1 450SX



05:15: Finale 2 250SX West

05:33: Finale 2 450SX



06:09: Finale 3 250SX West

06:36: Finale 3 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr