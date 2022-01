Anderson (Kawa/P2) erklärt sein Foul gegen Ken Roczen

Das zweite Mal in Folge holte in Anaheim Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson den deutschen HRC-Piloten Ken Roczen vom Motorrad. Was letzte Woche gerade noch als Rennunfall durchging, war diesmal ein grobes Foul.

Wirklich zufrieden wirkte Jason Anderson auf dem Podium im Angel Stadium von Anaheim nicht. Der Kawasaki-Werksfahrer hatte sich erneut durch ein grenzwertiges Manöver gegen Ken Roczen durchgesetzt. Der Spurwechsel in der Sandsektion war zwar so nicht geplant, aber dennoch grob fahrlässig, das weiss Anderson selbst am besten. Auch er wäre bei der Aktion beinahe gestürzt. Das eigentliche Problem: Anderson hatte Roczen schon vor einer Woche in San Diego vom Motorrad geholt, was gerade noch als normaler Rennunfall ausgelegt werden konnte: Roczen sah Anderson nicht kommen und Anderson war in San Diego vielleicht ein wenig übermotiviert. So etwas kann passieren.

Aber gestern Abend im Angel Stadium hat Anderson definitiv eine rote Linie überschritten. Natürlich gilt er als einer der härteren Kaliber auf der Strecke, doch in direkter Folge zweimal hintereinander hätte so etwas nicht passieren dürfen! Zweimal ist Anderson Roczen vors Vorderrad gefahren, zweimal ist Roczen gestürzt und in der Folge weit zurückgefallen.

Auf dem Podium zeigte sich Anderson entsprechend demütig: «So will ich nicht fahren! Es war ganz klar meine Schuld. Den ganzen Tag über habe ich mit der Strecke gehadert und Passagen falsch eingeschätzt. Es tut mir Leid, ich hätte besser handeln sollen.»

Andersons Demut hilft Roczen jetzt allerdings auch nicht mehr: Nach den beiden Fouls letzte und diese Woche liegt er inzwischen 23 Punkte hinter Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) zurück. Das ist bei immerhin noch 13 verbleibenden Rennen zwar nicht unaufholbar, aber Roczens Aussichten sich in Sachen Titel haben sich dadurch deutlich verschlechtert. Anderson hingegen hat auf P3 und nur 8 Punkten Rückstand zu Leader Tomac intakte Titelchancen.

Ergebnis Anaheim 2, 450 ccm:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Marvin Musquin (FRA), KTM

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Cooper Webb (USA), KTM

9. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

10. Shane McElrath (USA), KTM

11. Max Anstie (GBR), KTM

12. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

13. Ken Roczen (GER), Honda

14. Justin Bogle (USA), Suzuki

15. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 17:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 85

2. Chase Sexton (USA), Honda, 79, (-6)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 77, (-8)

4. Cooper Webb (USA), KTM, 73, (-12)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 72 (-13)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 70, (-15)

7. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 64, (-21)

8. Marvin Musquin (FRA), KTM, 64, (-12)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 62, (-23)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 55, (-30)