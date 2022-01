Michael Mosiman (GASGAS): Was bewirkt Premieren-Sieg?

Michael Mosiman hat in San Diego das erste Supercross-Finale seiner Karriere gewonnen und bescherte damit auch GASGAS den ersten Triumph in dieser Klasse.

GASGAS durfte sich in San Diego über den ersten Lites-Sieg in der US-Supercross-Geschichte freuen. Michael Mosiman gewann den Finallauf souverän und dominierte die 20 Runden mit seiner MC 250F von der Spitze aus.



«Es ist für mich eine enorme Genugtuung, den ersten Sieg eingefahren zu haben. Ebenso, was das für den Punktestand bedeutet», sagte der 22-Jährige, der die Führung im Finale mit dem Holeshot bereits in der ersten Kurve an sich riss. «Es ist wunderbar, all den Leuten etwas zurückzahlen zu können, die so lange an mich geglaubt haben. Ihnen allen beweisen zu können, dass sie richtig gelegen sind, fühlt sich sehr gut an. Das dauerte lange und es wird noch eine weite Reise. Ich kann dieses Thema jetzt abhaken und meinem Team nicht genug danken.»

In der Tabelle der Lites-Kategorie belegt Mosiman nach seinem Premieren-Sieg mit 62 Punkten Rang 3. Auf den bisherigen Zweifach-Sieger Christian Craig (Yamaha) fehlen dem GASGAS-Hoffnungsträger aktuell elf Zähler. Craig kam nach einer Aufholjagd vom Ende des Feldes in San Diego immerhin noch als Dritter ins Ziel, hatte aber 25 Sekunden Rückstand auf Mosiman.



Die vierte Station der US-Supercross-Serie 2022 ist am Samstag Anaheim II.