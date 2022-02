Vorschau Anaheim-3: Wird Ken Roczen (HRC) kontern?

Die US-Supercrossmeisterschaften gehen an diesem Wochenende in ihre 6. Runde. Die Strecke von Anaheim-3 ist sehr speziell gestaltet, denn der Zielsprung führt über die erste Linkskurve nach dem Start.

Mit seinem souveränen Sieg beim Triple Crown Event in Glendale am letzten Wochenende konnte sich Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac an der Tabellenspitze weiter absetzen. Er führt nach 5 absolvierten Rennen mit 11 Punkten Vorsprung auf HRC-Werksfahrer Chase Sexton.

Die 6. Runde der US Supercrossmeisterschaften findet zum dritten Mal in diesem Jahr im Angel Stadium von Anaheim statt, wo Ken Roczen am 8. Januar das Auftaktrennen der US Supercrossmeisterschaften gewann. Auch in Meisterschaftsrunde 4 an gleicher Stelle zeigte sich der Deutsche stark, führte das Finale an, wurde aber von Jason Anderson abgeräumt. Eine Woche zuvor kollidierte Roczen ebenfalls mit Anderson. In beiden Fällen musste der Thüringer nach Stürzen Schadensbegrenzung betreiben. Anderson erhielt nach dem zweiten Zwischenfall mit Roczen eine schriftliche Verwarnung und eine sechsmonatige Probezeit.

Auch in dieser Woche arbeitete das HRC-Werksteam an der Verbesserung des Setups. Zuletzt kehrte Roczen zum Vorjahres-Setting zurück, was aber seine Start-Performance negativ beeinflusste. Er hatte die Wahl zwischen guten Starts und schlechter Performance in den Whoops oder schlechteren Starts und guter Performance im Waschbrett. Das Team will in dieser Woche an diesem Problem arbeiten. In der Meisterschaft hat Roczen auf Platz 7 einen Rückstand von 31 Zählern.

Die Strecke von Anaheim-3 hat wieder eine Sandsektion, ein langes Waschbrett mit 12 Hügeln und mehrere Rhythmussektionen. Eine Besonderheit ist der außergewöhnlich angelegte Zielsprung, der als Doppelsprung über einen Teil der Strecke angelegt ist. Die Fahrer überspringen also einen Streckenteil, den sie zuvor passiert haben. Bei dem zu überspringenden Kurvenstück handelt es sich um die erste Linkskurve nach dem Start, die nur in der Startrunde durchfahren wird. Sollte es an dieser Stelle aber zu einem Massencrash kommen, dürfte das Rennen sofort mit der roten Flagge abgebrochen werden. Eine solche 'red flag' Situation scheint unter diesen Umständen sehr wahrscheinlich.

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 111

2. Chase Sexton (USA), Honda, 100, (-11)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 96, (-15)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 93, (-18)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 89 (-22)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 88, (-23)

7. Ken Roczen (GER), Honda, 80, (-31)

8. Marvin Musquin (FRA), KTM, 80, (-31)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 75, (-36)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 67, (-44)

In der 250er Westküstenmeisterschaft war Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) nach dem Triple Crown Event von Glendale stinksauer, dass er von Pisten-Rambo Vince Friese abgeräumt wurde. Allerdings konnte Craig bei der Heftigkeit seines Einschlages neben der Strecke froh sein, dass er mit ein paar Schürfwunden davonkam und weiterfahren konnte. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence gewann und verkürzte seinen Rückstand in der Tabelle von 11 auf 8 Punkte.

Auch Dominique Thury war nach seinem ersten Triple Crown Event sauer über seine Gegner, die ihn in zwei von drei Finalrennen vom Motorrad holten: «Es gibt definitiv viele positive Dinge, die ich vom Triple Crown Rennen mitnehme», erklärte der deutsche Glücksritter.«Es hat definitiv nicht geholfen, dass ich in zwei von drei Rennen vom Motorrad gefahren worden bin. In Anaheim-3 ist es wohl an der Zeit, dass ich einmal austeile…» Thury liegt nach 5 absolvierten Rennen auf Platz 17 der Tabelle. In dieser Woche trainierte er gemeinsam mit dem Japaner Jo Shimoda aus dem Pro Circuit Kawasaki Werksteam.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 5:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 122

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 114, (-8)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 99, (-23)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 87, (-35)

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 79, (-43)

6. Vince Friese (USA), Honda), 76, (-46)

7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 64, (-58)

8. Carson Brown (USA), KTM, 55, (-67)

9. Carson Mumford (USA), Suzuki, 55, (-67)

10. Garrett Marchbanks (USA), 54 (-68)

...

17. Dominique Thury (GER), Yamaha, 32, (-90)

So können die Rennen von Anaheim-3 verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Anaheim-3*)

Samstag, 12. Februar 2022

20:30 - 21:50: Freies Training

22:05: 250SX West Gruppe C Qualifying 1

22:20: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

22:35: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

22:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:20: 450SX Gruppe C Qualifying 1

Sonntag, 13. Februar 2022

00:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 2

00:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

00:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 2

01:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

01:35: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Vorläufe:

04:03: 250SX West Vorlauf 1

04:17: 250SX West Vorlauf 2

04:33: 450SX Vorlauf 1

04:47: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

05:19: 250SX West Hoffnungslauf

05:31: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

05:54: Finale 250SX West

06:28: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr