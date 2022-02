Rockstar bleibt Hauptsponsor von Husqvarna

Während der siebenjährigen Partnerschaft zwischen dem Husqvarna-Werksteam und Rockstar Energy feierte die Traditionsmarke in den USA ein bemerkenswertes Revival. Nun wurde die Kooperation um zwei Jahre verlängert.

Das Husqvarna-Werksteam zählt in den USA zu den renommierten Factory-Teams im Bereich Supercross und Motocross. Letzte Woche stand Husqvarna-Neuzugang Malcolm Stewart erstmals auf dem zweiten Podiumsplatz in der 450er Premiumklasse, was zugleich sein bestes Karriereergebnis markierte.

2018 holte das Husqvarna-Werksteam mit Jason Anderson den Supercross-WM-Titel. Zach Osborne gewann 2017 und 2018 zwei 250 US-Supercross-Titel an der Ostküste. Er holte 2017 den 250er Motocross-Titel und gewann 2020 die prestigeträchtige 450er Motocrossmeisterschaft (US Nationals).

Heute wurde die Kooperation zwischen Husqvarna und Rockstar Energy um weitere zwei Jahre verlängert. US-Motorsport-Direktor Roger De Coster blickt entsprechend optimistisch in die Zukunft: «Während der siebenjährigen Partnerschaft zwischen uns und Rockstar Energy waren wir in vielen Bereichen erfolgreich. Wir haben auf unserem Weg mehrere Meisterschaften und viele Rennen gewonnen. Erst am vergangenen Wochenende konnte Malcolm Stewart in Phoenix mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis seiner Karriere erzielen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter auszubauen.»