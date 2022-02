Arlington Triple: Befreiungsschlag für Ken Roczen?

Im AT&T Stadium von Arlington (Texas) findet in der Nacht zum Sonntag der 8. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt

HRC-Werksfahrer Ken Roczen musste in den letzten Rennen gleich mehrere Rückschläge wegstecken. In Arlington bieten sich dem Deutschen neue Chancen, denn starten kann er und Chase Sexton ist nach seinem Crash nicht fit.

An diesem Wochenende findet im AT&T Stadium von Arlington/Texas der 8. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Dieses Rennen wird das zweite Triple Crown Event des Jahres sein. 18 Finalteilnehmer jeder Klasse werden in zwei Qualifikations-Sessions ermittelt, vier weitere pro Klasse qualifizieren sich in einem Last Chance Rennen für die 3 Finalrennen des Abends.

Die Ergebnisse aller drei Main Events werden nach dem olympischen Prinzip addiert, also wie beim Motocross der Nationen. Damit werden in Arlington Tagessieger und Platzierte ermittelt. Hier werden wiederum die Punkte nach dem gleichen Schema vergeben, wie bei allen anderen Rennen: Der Erste erhält 26 Punkte, P2: 23 Punkte und P3 bekommt 21 Zähler.

Yamaha Werksfahrer Eli Tomac kommt mit dem Redplate des Tabellenführers nach Texas. Aber sein Vorsprung gegenüber Jason Anderson (Kawasaki), der das letzte Rennen in Minneapolis vor Wochenfrist gewinnen konnte, beträgt nur noch 3 Punkte. Tomac ist inzwischen der erfolgreichste Triple-Crown-Pilot des Feldes, doch Jason Anderson hat Lunte gerochen und setzt jetzt auf Angriff. Arlington ist der beste Zeitpunkt für ihn, eine Wende an der Tabellenspitze herbeizuführen.

Das Triple Crown ist aber auch eine Folge von drei Sprintrennen über 12 bzw. 10 Minuten plus 2 Runden. Das bedeutet: Besonders bei diesem Rennformat sind gute Starts und hohe Pace gefragt. Beides hat Ken Roczen. Wenn er dreimal gut startet, wäre für ihn endlich wieder mehr drin als in den letzten Läufen. Ein Podium oder besser noch ein Sieg würde für ihn in der augenblicklich etwas angespannten Situation wie ein Befreiungsschlag wirken. Seinem Teamkollegen Chase Sexton, der letztes Wochenende in Führung liegend stürzte, geht es wohl doch nicht so gut, wie zu Wochenbeginn verkündet. Er hat sich doch eine heftigere Gehirnerschütterung zugezogen. Ob er überhaupt starten kann, ist derzeit noch fraglich. Verletzungsbedingt fehlen werden auch der Brite Max Anstie (kollabierte Lunge und gebrochene Rippen), Aaron Plessinger (Armbruch), Adam Cianciarulo (Knie), Joey Savatgy (Knie) und einige andere Fahrer.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 151

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-3)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 131, (-20)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 128 (-23)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 126, (-25)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 123, (-28)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 119, (-32)

8. Ken Roczen (GER), Honda, 107, (-44)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 102, (-49)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-54)

In der 250er Ostküstenmeisterschaft setzte der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence beim Saisonauftakt der Ostküstenmeisterschaften in Minneapolis einen deutlichen Akzent. Ihn wird es auch in Arlington zu schlagen gelten. Die beiden Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner und Cameron McAdoo hinterließen in Minneapolis ebenfalls einen starken Eindruck.

Tabellenstand 250East nach Runde 1:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 23, (-3)

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki,21, (-5)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 19, (-7)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 18, (-8)

So können die Rennen von Arlington verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)





Zeitplan Arlington*)

Samstag, 26. Februar 2022

17:05 – 18:13: Freies Training

19:05: 250SX East Gruppe C Qualifying 1

19:20: 250SX East Gruppe B Qualifying 1

19:35: 250SX East Gruppe A Qualifying 1

19:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

20:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

21:05: 250SX East Gruppe C Qualifying 2

21:20: 250SX East Gruppe B Qualifying 2

21:35: 250SX East Gruppe A Qualifying 2

22:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

20:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

LCQ:

23:10: Last Chance Qualifyer 250East

23:20: Last Chance Qualifyer 450

Sonntag, 27. Februar 2022

Finale 1:

02:10: Finale 1 250SX East

02:35: Finale 1 450SX

Finale 2:

03:15: Finale 2 250SX East

03:33: Finale 2 450SX

Finale 3:

04:09: Finale 3 250SX East

04:36: Finale 3 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr