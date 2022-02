KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger verletzt

Der US-amerikanische Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger brach sich im Training den Radiusknochen des linken Arms und wird voraussichtlich für den Rest der Supercross-Saison ausfallen.

Der Einstieg von Aaron Plessinger ins KTM-Werksteam verlief durchwachsen. Er wechselte vom Top-Team Star Racing Yamaha zu Red Bull KTM. Nach dem Saisonauftakt in Anaheim, der mit einem enttäuschenden Platz 9 endete, warf das Team das in der Vorsaison entwickelte Setup über den Haufen. Bereits beim nächsten Rennen in Oakland stand Plessinger auf dem Podium auf Rang 2 hinter Jason Anderson (Kawasaki).

Der Knoten schien geplatzt, aber es kam anders: P6 in San Diego, Crash und Ausfall in Anaheim-2, P11 in Glendale, P9 in Anaheim-3 und P7 in Minneapolis. Plessinger rangiert nach 7 von 17 Runden auf Rang 10 mit 54 Punkten Rückstand.

In dieser Woche stürzte der KTM-Cowboy und brach dich den Radiusknochen am linken Arm. «Wir haben in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht», erklärte Plessinger.

Wie lange der KTM-Werksfahrer pausieren muss, ist derzeit noch ungewiss. Plessinger deutete an, dass er für den Rest der Supercross-Saison ausfallen könnte. Am kommenden Wochenende gastiert die Meisterschaft in Arlington (Texas) zum zweiten Triple Crown Event des Jahres. 7 von 17 Läufen sind bereits absolviert.