Ken Roczen (Honda/P8): Nach Crash Lenker verbogen

In der Endphase des Finalrennens von Minneapolis stürzte Ken Roczen (Honda) nach einem Dreifachsprung auf P6 liegend und verbog sich dabei den Lenker. Diese Woche verbringt Roczen zu Hause in Florida.

Der Zwischenfall ereignete sich in Runde 20: Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen rangierte im Finale von Minneapolis bis zu diesem Zeitpunkt auf Rang 6 hinter Sexton, Anderson, Stewart, Webb und Musquin. Der Franzose kassierte den Deutschen bereits in Runde 3. Roczen fiel von P5 auf Rang 6 zurück und fuhr 17 Runden lang hinter Musquin her. «Ich hing ewig hinter ihm fest», erinnert sich Roczen. «Unser Rückstand zur Führungsgruppe war aber nicht sehr groß, deshalb wollte ich unbedingt an ihm vorbeigehen.»

Der Überholversuch ging schief: «Bei dem Triple bin ich etwas zu weit nach links gesprungen. An dieser Stelle war der Boden sehr lose und entsprechend rutschig. Mein Vorderrad ist weggerutscht und ich bin gestürzt. Dabei habe ich mir den Lenker verbogen. So konnte ich am Ende nicht mehr viel ausrichten.»

Barcia ging vorbei, dann auch noch Tomac und Plessinger. Roczen fiel also auf P9 zurück, profitierte aber vom Fehler seines Teamkollegen Chase Sexton, der in Führung liegend stürzte und angeschlagen ausfiel. Der Deutsche beendete das Rennen nach 26 absolvierten Runden auf Rang 8. Auch in der Meisterschaftstabelle rangiert Roczen mit 44 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 8.

«Die Strecke in Minneapolis war wirklich schwierig», erklärte Roczen nach dem Rennen. «Der Untergrund war im Training zwar noch recht griffig, aber die Strecke hat sich im Laufe des Tages sehr schnell zerfahren und wurde hart. Zwar habe ich mich insgesamt auf dem Bike immer noch nicht besonders wohl gefühlt, aber immerhin war es das erste Mal, dass ich während des Renntages keine Änderungen am Bike vornehmen musste. Ich habe versucht, mich an das Bike zu gewöhnen. Insgesamt war es das beste Setup, was ich dieses Jahr hatte. Das war ein großes Plus für uns.»

«Platz 8 entspricht natürlich nicht unseren Erwartungen, aber wir können einige positive Dinge mitnehmen auf denen wir weiter aufbauen werden. Diese Woche werde ich zurück nach Florida gehen, worauf ich mich schon jetzt freue. Ich werde Kraft für die nächsten Rennen tanken.»

Am kommenden Wochenende findet in Arlington (Texas) das zweite Triple Crown Event des Jahres statt.

Ergebnis Minneapolis, 450 ccm:

1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Marvin Musquin (FRA), KTM

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Justin Barcia (USA), GASGAS

6. Eli Tomac (USA), Yamaha

7. Aaron Plessinger (USA), KTM

8. Ken Roczen (GER), Honda

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

10. Justin Brayton (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 151

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-3)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 131, (-20)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 128 (-23)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 126, (-25)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 123, (-28)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 119, (-32)

8. Ken Roczen (GER), Honda, 107, (-44)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 102, (-49)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-54)