Max Anstie (KTM): Lunge kollabiert nach Crash

Nach einem Crash im Finale von Minneapolis kollabierte die Lunge von Max Anstie. Der Brite wurde ins Krankenhaus transportiert und wird am Dienstag entlassen. Wann er auf die Strecke zurückkehrt ist noch unklar.

In Runde 7 des Finales von Minneapolis wurden die gelben Fahnen geschwenkt und kurzzeitig sogar die Rotkreuzfahne ausgerollt. Max Anstie (Rocky Mountain ATV KTM) rutschte auf dem harten und losen Untergrund beim Absprung zu einem Doppelsprung aus, erwischte den Sprung nicht gut und schlug im Gegenhang ein. Der Einschlag war so heftig ein, dass seine Lunge kollabierte. Außerdem brach er sich zwei Rippen. «Mein Nacken und meine Schulter fühlen sich im Moment am schlimmsten an. Ich wusste gar nicht, wie hoch die Rippen gehen.»

Der frühere WM-Pilot wurde in von der Strecke ins Krankenhaus transportiert. «Es wurde festgestellt, dass der ganze Herz-Lungenbereich in Mitleidenschaft gezogen war.»

Der Brite musste ein paar Tage im Spital bleiben. «Am Dienstag werde ich entlassen und nach Florida zurückfliegen. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht so viele Rennen verpassen werde. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf der Rennstrecke zu sein.»

In Minneapolis qualifizierte sich Anstie über den Hoffnungslauf für das Finale. «Im LCQ habe ich geführt. Es war nur ein LCQ, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.» Anstie wird jetzt also erst einmal in die Reha gehen. «Klar ist es ein Rückschlag, aber das ist nun einmal Teil unseren Sports.»

In der Tabelle rangiert Anstie nach 7 absolvierten Rennen mit 55 Punkten auf Platz 15. Sein bestes Ergebnis dieses Jahr war P11 in Anaheim-2.