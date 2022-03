Vorschau Daytona: Das härteste Supercross des Jahres

Die US Supercrossmeisterschaften gehen in Daytona (Florida) in ihre 8. Runde und eröffnen damit die zweite Halbzeit der Saison 2022. Die 450er Meisterschaft entwickelt sich zum Duell zwischen Tomac und Anderson.

Am kommenden Samstag findet auf dem Infield des Daytona International Speedway (Florida) der 9. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften statt. Die von Supercross-Legende Ricky Carmichael entworfene Strecke verfügt über sämtliche Elemente, die im Supercross vorkommen: Es gibt eine ausgedehnte Sandsektion mit Rhythmuspassagen, Split-Lanes und einen Brückensprung. Die Startgerade ist außergewöhnlich lang und mündet direkt in das erste Waschbrett gefolgt von der Hochgeschwindigkeitspassage der ersten Rhythmussektion direkt vor der Haupttribüne des Tri-Ovals.

«In unserem Sport gibt es keinen besseren Sieg als Daytona. Es ist das Zentrum des Rennsports. Dazu kommt, dass es das physisch und mental anspruchsvollste Rennen des Jahres ist», erklärt Carmichael.

Yamaha-Werksfahrer und Tabellenführer gewann das Eli Tomac gewann das Triple Crown Event von Arlington und konnte seinen Vorsprung in der Tabelle von 3 auf 6 Punkte gegenüber Jason Anderson (Kawasaki) ausbauen.

Die US-Supercrossmeisterschaften gehen in Daytona zugleich in ihre 9. Runde und damit in die zweite Saisonhalbzeit. Die Meisterschaft entwickelt sich immer weiter zum Duell zwischen Tomac und Anderson. Malcolm Stewart (Husqvarna) hat auf P3 bereits 28 Punkte Rückstand. Tomac hat in Daytona bereits fünfmal gewonnen. Er und Carmichael sind die Rekordhalter. Falls Tomac am Samstag gewinnt, wäre er der alleinige Rekordhalter in der Bestenliste der SX-Sieger von Daytona.

Für Ken Roczen ist der Meisterschaftszug in diesem Jahr bereits abgefahren. Im Moment befindet er sich einer Art Findungsphase. Einerseits wollte der 27-jährige seine Karriere fortsetzen, andererseits sinken seine Chancen auf dem Fahrermarkt. Die Teams suchen nach jungen, unverbrauchten und vor Allem günstigen Nachwuchsfahrern, Attribute, die auf Roczen nicht mehr zutreffen. Roczens Vertrag bei HRC endet dieses Jahr.

Trotzdem ist und bleibt Daytona eine Strecke, die dem Deutschen immer lag, da sie anspruchsvoll, weitläufiger und damit motocross-ähnlicher angelegt ist. Besonderen Druck hat er inzwischen nicht mehr. Vielleicht kann er in Daytona wieder einen Akzent setzen. Zur Erinnerung: Roczen gewann Anfang des Jahres das Auftaktrennen in Anaheim. Zwischenzeitlich ist er in der Tabelle auf Rang 9 abgerutscht.

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 177

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 171, (-6)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 149, (-28)

4. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-30)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 145 (-32)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 142, (-35)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 128, (-49)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 118, (-59)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 117, (-60)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-80)

250 East: Harte Bandagen

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Austin Forker ist nach dem Zwischenfall mit Jett Lawrence in Arlington mit einem Schlüsselbeinbruch ausgefallen. Gestern wurde bekannt, dass sich auch noch Star Racing Yamaha Pilot Jeremy Martin im Training verletzt hat und nicht in Daytona antreten kann. Damit sind die Dritt- und Viertplatzierten aus dem Rennen um die Meisterschaft. Die Ostküstenmeisterschaft entwickelt sich jetzt zum Duell zwischen Cameron McAdoo (Kawasaki) und Jett Lawrence (Honda).

250 East Tabellenstand 250 East nach Runde 2:

1. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 47

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 47, (-0)

3. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 42, (-5)

4. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 39, (-8)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 32, (-15)

6. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 29, (-18)

So können die Rennen in Daytona verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Daytona*)

Samstag, 05. März 2022

19:35: 250SX East Gruppe C Qualifying 1

19:50: 250SX East Gruppe B Qualifying 1

20:05: 250SX East Gruppe A Qualifying 1

20:20: 450SX Gruppe A Qualifying 1

20:35: 450SX Gruppe B Qualifying 1

20:50: 450SX Gruppe C Qualifying 1

21:50: 250SX East Gruppe C Qualifying 2

22:05: 250SX East Gruppe B Qualifying 2

22:20: 250SX East Gruppe A Qualifying 2

22:35: 450SX Gruppe A Qualifying 2

22:50: 450SX Gruppe B Qualifying 2

23:05: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Sonntag, 06. März 2022

Vorläufe:

01:26: 250SX East Vorlauf 1

01:50: 250SX East Vorlauf 2

02:04: 450SX Vorlauf 1

02:18: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

02:50: 250SX East Hoffnungslauf

03:02: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

03:24: Finale 250SX East

03:59: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr