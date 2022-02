Ken Roczen (Honda/P13): «Einfach frustrierend»

Mehrere Stürze warfen HRC-Werksfahrer Ken Roczen immer wieder zurück, so dass er beim Triple Crown Event von Arlington (Texas) mit den Rängen 16, 9 und 16 nicht über P13 hinauskam und in der Tabelle weiter zurückfiel.

«Der Tag in Dallas begann eigentlich ganz hoffnungsvoll», resümierte Ken Roczen nach dem 8. Lauf der US Supercrossmeisterschaften in Texas, dem zweiten Triple Crown Events des Jahres. Zur Erinnerung: Das Triple Crown Event besteht aus 3 Sprintrennen, bei denen man gute Starts und eine gute Pace braucht. Beides hatte Roczen zu Saisonbeginn. «Ich habe mich auf der Strecke viel besser gefühlt und konnte auch einige gute Qualifying-Runden fahren. Arlington war das beste Qualifying seit langem.»

Der deutsche HRC-Werksfahrer hatte mit 48,187 Sekunden pro Runde die zweitbeste Rundenzeit hinter Polesetter Eli Tomac mit 48,151 Sekunden. Startplatz 2 war eine gute Ausgangsbasis für das Abendprogramm, aber es kam anders. «Am Abend wurde der Boden sehr rutschig, weil sie die Strecke stark bewässert hatten. Ich hatte wirkliche Probleme mit dem Motorrad und mit der Traktion. Ich stürzte mehrfach, was für mich eher untypisch ist.»

Das Problem von Roczen ist, dass er nach Stürzen oder anderen Zwischenfällen nicht wieder nach vorne kommt, sondern an seiner Position mehr oder weniger hängenbleibt. Mit einem 16-9-16-Egebnis, was er in Arlington erreichte, ist er schon vom Mittelfeld in den Bereich des letzten Viertels des Feldes zurückgefallen. Rang 13 in der Tageswertung sah am Ende sogar positiver aus, als es tatsächlich war.

«Es war wieder ein sehr frustrierendes Wochenende», stöhnte Roczen. «In Daytona sollte ich aber hoffentlich besser zurechtkommen, weil dort immer eine schöne Strecke gebaut wird, die Spaß macht.»

In der Tabelle ist der Deutsche inzwischen auf Rang 9 zurückgefallen. Zu Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) ist der Rückstand auf 60 Punkte angewachsen.

Ergebnis Triple Crown Arlington, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-2-2

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 6-1-1

3. Cooper Webb (USA), KTM, 1-4-4

4. Chase Sexton (USA), Honda, 4-3-5

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 5-6-3

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 2-7-6

7. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 9-5-8

8. Justin Brayton (USA), Honda, 7-10-11

9. Shane McElrath (USA), KTM, 10-12-7

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 8-13-9

11. Vince Friese (USA), Honda, 12-8-10

12. Brandon Hartranft (USA), Suzuki, 13-14-12

13. Ken Roczen (GER), Honda, 16-9-16

14. Marvin Musquin (FRA), KTM, 11-11-22

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha, 17-15-13

16. Alex Martin (USA), Yamaha, 20-16-14

...

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KT

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 17:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 177

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 171, (-6)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 149, (-28)

4. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-30)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 145 (-32)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 142, (-35)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 128, (-49)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 118, (-59)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 117, (-60)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-80)