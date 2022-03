Detroit Supercross ohne Roczen: Zeitplan und Vorschau 11.03.2022 - 23:06 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Die US Supercrossmeisterschaften werden von Eli Tomac und Jason Anderson dominiert

In Detroit wird an diesem Wochenende der 10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Nicht mit am Start wird Ken Roczen sein, der die Saison wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig beendete.