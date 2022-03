Penalty gegen Stewart und Anderson, Vorteil Roczen

Malcolm Stewart und Jason Anderson gerieten in Daytona erneut aneinander

In Daytona gerieten Jason Anderson und Malcolm Stewart bereits zum dritten Mal aneinander, stürzten und mussten beide eine Aufholjagd starten. Beide Kampfhähne wurden von der AMA strafversetzt.

In Daytona gerieten Jason Anderson und Malcolm Stewart bereits zum dritten Mal in Folge aneinander. Schon beim letzten Rennen in Arlington krachte es und im Finale von Daytona eskalierte die Situation endgültig.

Cooper Webb gewann den Holeshot vor Stewart. In der ersten Linkskehre nach der ersten Rhythmussektion stach Anderson innen hinein und rempelte Stewart unsanft zur Seite. Noch in der ersten Runde hielt Stewart bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit voll dagegen und fuhr Anderson mit einem Revancheakt gegen das Hinterrad, so dass beide Fahrer stürzten und eine Aufholjagd starten mussten, die ihnen die Ränge 7 und 8 einbrachten.

Die AMA verhängte nach dem Rennen eine Strafe gegen beide Fahrer. Anderson und Stewart wurden um eine Position strafversetzt. Profiteur ist Ken Roczen, der hinter den beiden auf P9 ins Ziel kam, nun aber auf P7 gewertet wird. Außerdem gewann der Deutsche zwei Meisterschaftspunkte.

Korrigiertes Ergebnis Daytona, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

5. Justin Barcia (USA), GASGAS

6. Marvin Musquin (FRA), KTM

7. Ken Roczen (GER), Honda

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

11. Justin Bogle (USA), Suzuki

12. Vince Friese (USA), Honda

13. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

14. Shane McElrath (USA), KTM

15. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

16. Justin Brayton (USA), Honda

17. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

18. Ryan Breece (USA), Yamaha

19. Cade Clason (USA), Honda

20. Justin Starling (USA)

21. Alex Martin (USA), Yamaha

22. Brandon Scharer (USA), Yamaha

...

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KTM

Korrigierter Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 203

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 185, (-18)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 170, (-33)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 164, (-39)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 163, (-40)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 163 (-40)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 145, (-58)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 137, (-66)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-70)

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 110, (93)