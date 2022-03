Daytona: Jett Lawrence (Honda) triumphiert

Mit einem ungefährdeten und souveränen Sieg setzte sich HRCWerksfahrer Jett Lawrence an der Tabellenspitze wieder etwas ab. Lawrence gewann vor Stilez Robertson (Husqvarna) und Cameron McAdoo (Kawasaki).

3. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften im Infield des Daytona International Speedway: Stilez Robertson (Husqvarna) gewann den Holeshot vor Jett Lawrence (Honda), der sich aber schon in der ersten Rhythmuspassage die Führung übernahm.

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Cameron McAdoo, der gemeinsam mit Jett Lawrence punktgleich an der Tabellenspitze rangierte, startete nur auf Platz 7 und verlor schon in der Anfangsphase den Anschluss an die Spitze. McAdoo lieferte sich ein rundenlanges Duell mit RJ Hampshire, der schließlich nach einem Fehler zurückfiel. McAdoo arbeitete sich am Ende des Rennens noch auf P3 nach vorne. Stilez Robertson (Husqvarna) wurde Zweiter und machte in der Tabelle einen großen Sprung nach vorne von P6 auf Rang 3. Lawrence gewann mit einem Vorsprung von 14 Sekunden.

An der Spitze der Tabelle konnte sich Jett Lawrence nach 3 absolvierten Runden wieder leicht absetzen. Der Australier führt mit 5 Punkten Vorsprung vor McAdoo und Robertson.

Ergebnis Daytona 250 East:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Stilez Robertson (USA), Husqvarna

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Pierce Brown (USA), GASGAS

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha

6. Jordon Smith (USA), Honda

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

9. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

10. Joshua Varize (USA), Husqvarna

…

22. Kyle Peters (USA), Honda

...

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Tabellenstand 250 East nach Runde 3:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 73

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 68 (-5)

3. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 52, (-21)

4. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 50, (-23)

5. Pierce Brown (USA), GASGAS, 47, (-26)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 45, (-28)

7. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 42, (-31)

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 42, (-31)

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 41, (32)

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 39, (-34)