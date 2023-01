Auftakt in den USA: Zeitplan von Supercross Anaheim 1 05.01.2023 - 18:25 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Die Strecke im Angel Stadium von Anaheim wurde mit Planen abgedeckt, um sie vor dem Regen zu schützen

Am kommenden Wochenende beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US-Supercross-Meisterschaften. Der Aufbau der Strecke findet im Regen statt. Am Samstag soll es trocken bleiben.