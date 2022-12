Ken Roczen (Suzuki): Jetzt kommt Sohn Griffin

Cross-Star Ken Roczen steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Supercross-Saison und hat nun auch seinen Sohn Griffin unter seine Fittiche genommen.

Bei Ken Roczen laufen derzeit die intensiven Vorbereitungen auf die neue US-Supercross-Saison, die am Samstag, 7. Januar im Angel Stadium von Anaheim beginnt. Der 28-jährige gebürtige Thüringer wird nach sechs Jahren bei Honda wieder auf einer Suzuki sitzen, die ihm nun von der HEP-Truppe gestellt wird.

Aktuell trainiert Roczen in Florida intensiv mit dem neuen Material. In den Pausen zwischen seinen Stints ist Roczen nun dennoch auf der Piste. Sohn Griffin macht nämlich bereits seine allerersten Versuche mit dem Laufrad auf der Piste. Der zweijährige Blondschopf tummelt sich bereits mit großem Eifer in den Rhythmus-Sektionen auf der Trainingspiste.

«Ich genieße es einfach, ihm zuzusehen, wenn er eine tolle Zeit hat», schwärmt Roczen. Interessant: Roczen unterhält sich mit seinem Sohn vielfach auf Deutsch. Er gibt dem Sohnemann auch die MX-Anweisungen in seiner Muttersprache.

Griffin ist Roczens erster Sohn. Gattin Courtney teilt die Cross-Leidenschaft, sie ist die Schwester des gelähmten Ex-Crossers und heutigen Trainers Blake Savage, den Ken mittlerweile als Bruder bezeichnet.

Übrigens: Suzuki-Neuzugang Roczen trainierte zuletzt in Florida auch auf dem Supercross-Trainingsgelände von Yamaha-Lites-Ass und Kumpel Nick Romano.