Neuer Teamchef für Justin Barcia (GASGAS) 14.12.2022 - 22:22 Von Thoralf Abgarjan

© GASGAS Justin Barcia bleibt GASGAS-Werksfahrer © GASGAS Max Lee ist neuer Team-Manager Zurück Weiter

Neuer Team-Manager des GASGAS-Werksteams in den USA wird Max Lee, der Sohn des Firmengründers Troy Lee. Justin Barcia bleibt Werksfahrer der 450er Klasse, in der 250er treten weiterhin Mosiman und Brown an.