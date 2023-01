Das kostet die US-Supercross-Liveübertragung

Alle Rennen des US Supercross und Motocross können Live und on demand mit einem kostenpflichtigen Livestream des Portals Supermotocross.tv verfolgt werden. Der Preis beträgt für die gesamte Saison 190 US$.

Am kommenden Samstag, 7.1.2023, beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US-Supercross-Meisterschaften. Wegen der Zeitverschiebung findet das Abendprogramm mit Vorläufen, LCQ und den Finalrennen der beiden Klassen 250 West und 450 in Europa am frühen Sonntagmorgen statt.

Ken Roczen (Suzuki) tritt in der 450er-Klasse als Mitfavorit an. In der 250SX-Westküstenmeisterschaft wird mit Dominique Thury (Yamaha) ein weiterer Deutscher am Startgatter stehen.

Alle Rennen der AMA-Supercross- und Motocross-Serie werden live und on demand von dem Internetportal Supermotocross.tv kostenpflichtig übertragen. Der Pass für alle 31 Rennen der US- Supercross- und Motocross-Saison wird mit einem Preis von 159,99 US$ beworben. Dieser Preis versteht sich allerdings rein Netto, d.h. ohne Steuern und Abgaben, die für Nutzer aus Deutschland zusätzlich mit 30,40 US$ zu Buche schlagen. Inklusive Steuern kostet der Video-Pass für die Supercross-und Motocross-Saison in Deutschland insgesamt 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das 188,55 € *).

Die US-Meisterschaften werden in diesem Jahr als Supermotocross-Meisterschaften (SMX) ausgetragen. Der Videopass kann nur für die gesamte Saison erworben werden, d.h. für Supercross und Motocross zusammen.

*) Angaben ohne Gewähr