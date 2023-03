Zeitplan und Vorschau: Runde 9 in Indianapolis

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen in Indianapolis in ihre 9. Runde und damit in die zweite Saisonhälfte. Im Lucas Oil Stadium hat Ken Roczen (Suzuki) schon dreimal gewonnen. Was erwartet uns diese Woche?

Am kommenden Wochenende beginnt im überdachten Lucas Oil Stadium von Indianapolis die zweite Saisonhälfte der US-Supercross-Meisterschaften 2023. Zur Erinnerung: Ken Roczen gewann in diesem Stadion vor zwei Jahren dreimal in Folge. Letztes Jahr hatte der Deutsche zu diesem Zeitpunkt die Saison wegen gesundheitlicher Probleme bereits beendet.

Letzte Woche in Daytona zeigte Roczen auf der Progressive-Suzuki wieder gute Leistungen, die sich aber nicht aus dem Finalergebnis ablesen lassen. Im Zeittraining legte er die zweitschnellste Rundenzeit hin und auch im Vorlauf wurde er Zweiter. Im Finale erwischte er aber keinen guten Start, wurde bereits auf den ersten Metern abgedrängt, musste sich durch das Mittelfeld nach vorne kämpfen und kam am Ende nur auf Rang 7 ins Ziel.

Tabellenführer und Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) konnte in Daytona seinen 5. Saisonerfolg einfahren und sich wieder etwas von seinem Verfolger Cooper Webb (KTM) absetzen. Webb beging in Daytona einen kleinen Fehler (er legte versehentlich den Leerlauf ein), der ihm den möglichen Sieg kostete. Trotzdem bleiben die Punktdifferenzen an der Spitze nach wie vor eng. Die ersten Drei trennen lediglich 10 Punkte.

Meisterschaftsstand nach Lauf 8 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 186

2. Cooper Webb (USA), KTM, 181, (-5)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 176, (-10)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-38)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 138, (-48)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 135, (-51)

Die Ostküstenmeisterschaften der 250 ccm Klasse gehen in Indiana in ihre 5. Runde und hier ist HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence nach seinem überzeugenden Sieg in Daytona weiterhin auf Kurs. Der Brite Max Anstie (Honda) kann sich nach P2 in Daytona weiterhin auf Tabellenplatz 2 behaupten. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle fiel in Daytona nach einem heftigen Abflug aus. Der amtierende MX2-Weltmeister zog sich dabei aber zum Glück keine ernsten Verletzungen zu.

Tabellenstand 250 East nach Runde 4 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Max Anstie (GB), Honda, 85, (-14)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 74, (-25)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 71, (-28)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 71, (-28)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 70 (-29)

7. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-39)

8. Tom Vialle (F), KTM, 53, (-46)

9. Chris Blose (USA), Kawasaki, 53, (-46)

So kann der 9. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Indianapolis verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Indianapolis *)

Samstag, 11. 03.2023

19:05 - 250SX Gruppe C, Q1

19:20 - 250SX Gruppe B, Q1

19:35 - 250SX Gruppe A, Q1

19:50 - 450SX Gruppe A, Q1

20:05 - 450SX Gruppe B, Q1

20:20 - 450SX Gruppe C, Q1

20:30 - KTM Junior Racing Training 1

21:20 - 250SX Gruppe C, Q2

21:35 - 250SX Gruppe B, Q2

21:50 - 250SX Gruppe A, Q2

22:05 - 450SX Gruppe A, Q2

22:20 - 450SX Gruppe B, Q2

22:35 - 450SX Gruppe C, Q2

22:45 - KTM Junior Racing Training 2

Sonntag, 12.03.2023

Vorläufe:

01:06 - 250SX Heat 1

01:21 - 250SX Heat 2

01:35 - 450SX Heat 1

01:49 - 450SX Heat 2

02:03 - KTM Junior Racing Finale

LCQ:

08:23 - 250SX Last Chance Qualifying

08:35 - 450SX Last Chance Qualifying

Finals:

02:54 - 250SX Main Event

03:28 - 450SX Main Event

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.