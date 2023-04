Vorschau und Zeitplan: Supercross Nashville

Der 15. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Nashville findet diesmal wieder früher als sonst statt. In der 250er Ostküstenmeisterschaft wird wahrscheinlich die Titelentscheidung zugunsten von Hunter Lawrence fallen

Am kommenden Samstag findet in Nashville (Tennessee) der 15. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Das Nissan Stadium in der 'Music City' verfügt über kein Dach. Nach der Schlammschlacht vor einer Woche in East Rutherford sind alle Augen deshalb auf die Wettervorhersagen gerichtet. In Nashville wird es am Samstag zwar bewölkt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 20% eher gering bei Temperaturen um 20 Grad.

Die Fans in Europa haben diesmal wieder Glück, denn die Veranstaltung beginnt bereits morgens kurz nach 8 Uhr Ortszeit mit dem Qualifying. Die Vorläufe beginnen ab 14 Uhr Ortszeit und die Finalrennen ab 16 Uhr. Wer also die Rennen in Mitteleuropa verfolgen will, muss sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen, das Finalrennen der 250er-Ostküste beginnt 22:52 Uhr MESZ, das 450er Finale geht ab 23:26 Uhr MESZ über die Bühne.

Die Tabellenspitze der 450er Klasse hat sich zwar in der letzten Woche etwas auseinandergezogen, aber von einer Vorentscheidung kann nach dem Stand der Dinge keine Rede sein und für Ken Roczen (Suzuki) geht es noch um Platz 4. Schlammspezialist Justin Barcia (GASGAS) konnte seinen Vorsprung gegenüber Roczen auf 6 Punkte ausbauen.

Meisterschaftsstand nach Lauf 14 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 315

2. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-11)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 294, (-21)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 265, (-50)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 259, (-56)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 225, (-90)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 213, (-102)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 155, (-160)

9. Justin Hill (USA), KTM, 154, (-161)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-165)

In der 250er Ostküstenmeisterschaft wird in Nashville sehr wahrscheinlich die Titelentscheidung zugunsten von HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence fallen. In den letzten beiden Rennen können maximal 52 Punkte vergeben werden und der Australier bringt einen Vorsprung von 49 Punkten mit. P19 oder besser im Finale von Nashville dürfte für Lawrence eine überschaubare Aufgabe sein.

Für den Briten Max Anstie (Honda) geht es noch um Gesamtrang 2. Nach seinem Sieg in East Rutherford ist er bis auf einen Punkt an 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) herangekommen.

Tabellenstand 250 East nach Event 8 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 198

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 149, (-49)

3. Max Anstie (GB), Honda, 148, (-50)

4. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 120 (-78)

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 120, (-78)

6. Chris Blose (USA), Kawasaki, 117, (-81)

7. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 111, (-87)

8. Cullin Park (USA), Honda, 81, (-117)

9. Tom Vialle (F), KTM, 95, (-103)

10. Coty Schock (USA), Honda, 83, (-115)

So kann der 15. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Nashville verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Nashville *), Samstag, 29. April 2023

Qualifikation:

15:05 - 250SX Gruppe C Q1

15:20 - 250SX Gruppe B Q1

15:35 - 250SX Gruppe A Q1

15:50 - 450SX Gruppe A Q1

16:05 - 450SX Gruppe B Q1

16:20 - 450SX Gruppe C Q1

16:35 - KTM Junior Training 1

17:20 - 250SX Gruppe C Q2

17:35 - 250SX Gruppe B Q2

17:50 - 250SX Gruppe A Q2

17:05 - 450SX Gruppe A Q2

18:20 - 450SX Gruppe B Q2

18:35 - 450SX Gruppe C Q2

18:50 - KTM Junior Training 2

Vorläufe:

21:06 - 250SX Heat 1

21:20 - 250SX Heat 2

21:34 - 450SX Heat 1

21:48 - 450SX Heat 2

22:02 - KTM Junior Racing Finale

LCQ:

22:21 - 250SX Last Chance Qualifier

22:33 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

22:52 - 250SX Main Event

23:26 - 450SX Main Event



* Angaben in MESZ und ohne Gewähr