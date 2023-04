Cooper Webb (KTM/P5) sauer: Weitere Punkte eingebüßt

Im Heat Race von East Rutherford kämpfte Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb mit Ken Roczen um den Sieg. Im Finale änderten sich die Bedingungen und Webb konnte auf P5 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Im Vorlauf von East Rutherford traf Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb auf Ken Roczen. Webb startete direkt neben dem Deutschen. Roczen kam gut aus dem Startgatter, erwischte in der ersten Linkskurve eine schnelle Innenlinie und zog den Holeshot. Webb setzte aber von Anfang an auf Angriff und ging noch in der ersten Runde am Thüringer vorbei in Führung. Ken wehrte sich entschlossen und setzte sich in der folgenden Waschbrettsektion neben Webb. Roczen attackierte bereits in der folgenden Linkskehre und der Deutsche war besonders in den Rhythmussektionen effektiv, ging wieder in Führung und konnte sich von Webb absetzen und gewinnen.

Webb war aber klar, dass P2 im Vorlauf für einen guten Startplatz im Finale reichen wird und es keinen Sinn macht, sich im Vorlauf zu verausgaben. Doch dann kam die Gewitterfront und damit die Rennunterbrechung. Das Finale wurde zu einer epischen Schlammschlacht. Alle Bike-Settings des Vormittags wurden damit zu Makulatur. Das Schlamm-Setup musste nach Erfahrungswerten der Teams eingestellt werden. Die Uhren wurden vor dem Finale wieder auf Null gestellt.

Webb erwischte keinen guten Start und kam nur im Mittelfeld aus der ersten Runde. Schon in der ersten Runde erhielt er die komplette Schlammpackung. Nachdem Sexton stürzte, rückte Webb auf P7 vor. Jason Anderson (Kawasaki) krachte im Bereich der Whoops in sein Heck und stürzte. Webb konnte sein Rennen fortsetzen. Sexton machte nach dem Zwischenfall mit Barcia schnell wieder Boden gut und überholte Webb in der vierten Runde. Sexton und Webb gingen danach am gut gestarteten Schweden Fredrik Noren (Kawasaki) vorbei. Auf P5 war dann für Webb Endstation. Am Ende wurde er von Sieger Justin Barcia (GASGAS) sogar noch überrundet.

«Was für eine verrückte Wendung mit diesem Wetter heute Abend. Die Bedingungen waren extrem schwierig und es lief nicht so, wie ich es mir für heute Abend erhofft hatte. Mein Ziel war es, wieder näher an die Tabellenspitze heranzukommen und keine Punkte zu verlieren. Immerhin haben wir es aber geschafft, durchzukommen und angesichts der Rennbedingungen war dann P5 noch nicht einmal so schlecht.»

Webb auf P5, Tabellenführer Tomac auf P2: In der Tabelle hat sich Webbs Rückstand auf Tomac von 6 auf 11 Punkte vergrößert. Die Meisterschaft ist bei noch 3 verbleibenden Veranstaltungen in Nashville, Denver und Salt Lake City längst nicht entschieden. Es bleibt spannend.

Ergebnis SX East Rutherford, 450 ccm:

1. Justin Barcia (USA), GASGAS

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Chase Sexton (USA), Honda

5. Cooper Webb (USA), KTM

6. Shane McElrath (USA), Suzuki

Meisterschaftsstand nach Lauf 14 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 315

2. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-11)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 294, (-21)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 265, (-50)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 259, (-56)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 225, (-90)