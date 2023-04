Justin Barcia (GASGAS): Sieg und neuer Vertrag

Red Bull-GASGAS-Star Justin Barcia errang nach einer langen Pause von mehr als zwei Jahren wieder einen Supercross-Sieg und bedankte sich ehrfürchtig bei Teambesitzer Troy Lee.

Nach der Vertragsverlängerung mit GASGAS, die vor einer Woche bekannt geworden war, schien Routinier Justin Barcia wie beflügelt und war im tiefen Schlamm von East Rutherford Samstagnacht eine Klasse für sich. Der 31-Jährige zeigte auf tiefem Boden einige sehr entschlossene Block-Pass-Manöver und überrundete im Chaos-Rennen am Ende sogar noch den fünftplatzierten Cooper Webb.

Barcia hatte im Ziel 14 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha), dahinter folgte Ken Roczen (Suzuki). Für Jungvater Barcia war der Sieg in der Nähe von New York City noch dazu eine Art Heimsieg. «Ich kann mich nicht mehr ans Training und auch nicht an den Vorlauf erinnern», stellte Barcia fest. «Aber ich erinnere mich an das Finale!»

«Bam Bam» Barcia übernahm nach sechs Runden die Führung. «Ich habe mit den Jungs gekämpft, die Führung übernommen, bin weggefahren und habe den Sieg geholt», ließ er es einfach klingen. «Es war sehr besonders für mich. Das Team hat es perfekt gemacht und in Windeseile alle Vorbereitungen für den Schlamm getroffen. Es war so gesehen ein wunderbares Rennen.»

Barcia weiter: «Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch sagen soll – ich bin einfach nur happy! Es war doch ein sehr schmaler Grat, einfach Gas zu geben, aber auch nicht zu stürzen.»

Barcia zeigte auf dem nassen Boden neben der Piste am Ende begeisterte Donuts und jubelte leidenschaftlich mit der völlig durchnässten Troy Lee-Red Bull-GASGAS-Crew.

«Troy Lee liebt den Sport», strahlte Barcia. «Er hat mir mal gesagt, der Wechsel zu GASGAS war das Beste in seinem Leben. Sie haben alles da reingelegt und ich durfte der Kerl sein, der dabei ist. Motorsport ist nicht einfach und bringt auch harte Zeiten mit sich, aber wir haben jetzt eine gute Crew beisammen. Wir lieben alle den Rennsport und die Bikes. Auch das Werk in Österreich steht hinter uns. Ich könnte mir nicht mehr wünschen.»

Die US-Supercross-Serie geht am kommenden Samstag in Nashville in das drittletzte Event der Saison. Barcia und Ken Roczen liefern sich aktuell noch einen Kampf um den vierten Tabellenrang hinter Chase Sexton (Honda).

Ergebnis SX East Rutherford, 450 ccm:

1. Justin Barcia (USA), GASGAS

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Chase Sexton (USA), Honda

5. Cooper Webb (USA), KTM

6. Shane McElrath (USA), Suzuki

7. Kevin Moranz (USA), KTM

8. Benny Bloss (USA), Yamaha

9. Justin Hill (USA), KTM

10. Dean Wilson (GB), Honda

11. Fredrik Noren (S), Kawasaki

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Lauf 14 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 315

2. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-11)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 294, (-21)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 265, (-50)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 259, (-56)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 225, (-90)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 213, (-102)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 155, (-160)

9. Justin Hill (USA), KTM, 154, (-161)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-165)