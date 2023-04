Blitze über East Rutherford: Final-Rennen verschoben

Der Zeitplan im Metlife Stadium von East Rutherford wurde kurz vor den Finalläufen wegen einer herannahenden Gewitterfront unterbrochen. Die Zuschauer wurden aufgefordert, das Stadion zu verlassen.

Ken Roczen (Suzuki) gewann den ersten Vorlauf der 450er Klasse in East Rutherford. Cooper Webb (KTM) überholte den Deutschen in der Anfangsphase, doch Roczen hielt entschlossen dagegen und konnte erfolgreich kontern und den Vorlauf mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Webb gewinnen. Den zweiten Vorlauf gewann Chase Sexton (Honda) vor Jason Anderson (Kawasaki) und Justin Barcia (GASGAS). Barcia war in Führung liegend in einer Linkskehre über das Vorderrad gestürzt.

Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) hatte im Zeittraining einen kapitalen Sturz. Er flog über den Lenker ab und schlug sich dabei das rechte Knie an. Er trat zum Vorlauf mit Handicap an und wurde Vierter.

Das Finale der SX Futures und auch die Last Chance Rennen gingen reibungslos über die Bühne, doch die Gewitterfront kam immer näher. Vor dem Start des East/West Showdowns entschied sich die AMA, die Veranstaltung wegen der Blitze zu unterbrechen und forderte die Zuschauer auf, das Metlife Stadium zu verlassen.

«Eine solche Situation habe ich in den 30 Jahren, in denen ich im Sport aktiv bin, noch nicht erlebt», kommentierte Co-Kommentator Ricky Carmichael die Lage.