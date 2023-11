Dominique Thury: Neuanfang in Florida

Nach seinem Umzug von Kalifornien nach Florida hat sich Dominique Thury auf der Trainingsanlage der Lawrence-Brüder eingemietet und versucht nun, seine sportlichen Ambitionen durch Crowdfunding zu finanzieren.

Nach einer Stippvisite in Deutschland ist Dominique Thury in die USA zurückgekehrt, um nach einer insgesamt enttäuschenden Saison 2023 einen Neuanfang zu starten. «Wir sind aus Kalifornien nach Florida gezogen», erklärte der Schneeberger in seinem aktuellen Vlog. Thury hat sich auf dem Trainings-Areal der Lawrence-Brüder eingemietet, um bestmögliche Trainingsbedingungen zu haben.

«Ich denke, dass ich noch Potenzial habe, das ich noch nicht gezeigt habe. Ich will es euch zeigen und auch mir selbst beweisen, dass ich es besser kann», sagt Thury. Für die Nutzung der Lawrence-Trainings-Facilities muss er monatlich 2.500 US$ berappen. «Das ist viel Geld, aber damit werden auch die Unterhaltskosten der Strecken und die Maschinen finanziert.»

Zu den monatlichen Trainingskosten kommen natürlich noch Lebensunterhalt, Wohnraum, Ersatz- und Verschleißteile und Treibstoff. «Die Mieten sind in Florida zwar etwas günstiger als in Kalifornien, aber immer noch hoch.» Die Teamfrage ist für Thury auch noch nicht geklärt. Im Moment trainiert er auf einer 450er Yamaha, die er sich selbst gekauft hat. Das Privatteam Solitaire, für das er in diesem Jahr unterwegs war, hat seinen Vertrag nicht verlängert. Allerdings wurde ihm ein 250er Motorrad in Aussicht gestellt. Alle anderen Kosten muss er künftig selbst bestreiten. Aus diesem Grunde ist er auf Unterstützer angewiesen und hat eine Crowdfunding-Initiative gestartet.

«Finanziell ist es eine ziemliche Hausnummer», erklärte Thury. Neben seinen Merchandise-Artikeln hat er auf der Crowdfunding-Plattform Ko-Fi ein Konto eingerichtet, auf dem er bei seinem Vorhaben von seinen Fans direkt unterstützt werden kann.