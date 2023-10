Guillem Farres wird Husqvarna-Werksfahrer

Nachdem Guillem Farres 2022 aus Europa in die USA wechselte, zeigte er sofort solide Leistungen. Er startete für Star Racing Yamaha, fiel aber nach dem Beginn der Freiluftsaison verletzt aus. Nun wird er Husky-Werksf

Der 20-jährige Spanier Guillem Farres gewann 2022 den ADAC Youngster Cup und wechselte danach in die USA, wo er bei Star Racing Yamaha unterkam und einige Top-5-Achtungserfolge erzielen konnte. Bei einem Startcrash zu Beginn der Freiluftsaison zog er sich in Thunder Valley eine komplizierten Armbruch zu und musste für den Rest der Saison pausieren.

Nun gab er seinen Wechsel zu in das Husqvarna Werksteam bekannt. Er soll im kommenden Jahr an den SuperMotocross-Meisterschaften (SMX) der 250er Klasse teilnehmen und wird Teamkollege von RJ Hampshire und Husqvarna-Rookie Casey Cochran.

Farres ist Teil des Baker’s Factory-Programms in Florida, wo er unter Anleitung von Aldon Baker trainieren wird. «Das ist ein neues Kapitel in meiner Karriere nach einem harten Jahr mit Verletzungen», erklärte der Spanier. «Jetzt bin ich wieder fit und bereit, auf das neue Bike zu steigen. Ich kann es kaum erwarten, in der Baker’s Factory loszulegen. Es ist eine Ehre, Teil dieses legendären Programms zu sein.»

«Guillem ist uns schon im Jahr 2022 aufgefallen, als er für ein paar Rennen in die USA kam», erklärte Husqvarna Team Manager Nathan Ramsey. «Als er dann in der MX-Serie 2023 startete, zeigte er erneut hohen Speed und wir erkannten sein Potenzial. Er hat eine großartige Einstellung und Arbeitsmoral, was sich in der Zukunft auszahlen wird. Für Guillem sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns, ihn im Team von Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing begrüßen zu dürfen.»