Jo Shimoda schreibt Geschichte: Von Kawasaki zu Honda

Das japanische Motocross- und Supercross-Ass Jo Shimoda wird ab der kommenden Saison in den US-Meisterschaften für das Honda-Werksteam an den Start gehen.

Nach dem Abgang von Chase Sexton zu Red Bull KTM hat Honda in den USA ein ordentliches Personalloch, aber auch einen erheblichen Budgetposten frei. Weil kommendes Jahr Hunter Lawrence in die 450er-Klasse aufsteigt, hat Honda für die 250er-Klasse den 21-jährigen Japaner Jo Shimoda verpflichtet.

Shimoda, der aus Suzuka stammt und mit 14 Jahren in die USA kam, wechselt von der Kawasaki-Pro-Circuit-Truppe zu den Roten. Der Vertrag zwischen Shimoda und Honda wurde für zwei Jahre bis Ende 2025 abgeschlossen, in der 250er-Klasse wird Chance Hymas sein Teamkollege.

Shimoda ist schon jetzt der erfolgreichste Japaner in den USA. In der vergangenen Saison eroberte er als erster Japaner einen Tagessieg bei einem AMA-Motocross-Event, auch im Supercross war Shimoda bereits erfolgreich. Er ist zudem der erste Japaner, der HRC-Werksfahrer im Motocross in den USA wird.

Für Shimoda ist es eine Rückkehr zu Honda, wo er zu Beginn seiner US-Karriere als Profi bereits 2020 für die Truppe von Factory Connection unterwegs war. «Ich freue mich sehr, dem Honda-Werksteam beizutreten», bestätigte Shimoda. «Ich glaube, dass ich seit der Zeit bei Factory Connection gute Fortschritte gemacht habe und hoffe, dass ich den nächsten Schritt meiner Karriere tun kann, um eine AMA-Serie zu gewinnen.»

Auch das private Umfeld hat laut Shimoda eine Rolle gespielt: «Mit den Lawrence-Brüdern verbindet mich eine Freundschaft, seit wir Teamkollegen bei Factory Connection waren. Sie haben bewiesen, dass die Bikes auf Top-Niveau gewinnen können. Wir haben schon mit Tests begonnen – ich kann es kaum erwarten, dass die Saison losgeht.»