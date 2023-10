Offiziell: Hunter Lawrence 2024 auf der 450er-Honda

Wie erwartet bestätigte Honda, dass Hunter Lawrence in Amerika in der kommenden Supercross-Saison sowie in der Pro-Motocross-Meisterschaft und SuperMotocross-Serie in der Königsklasse im Einsatz sein wird.

2023 gewann Hunter Lawrence in der 250-ccm-Klasse den Supercross-Titel an der Ostküste und ließ darauf den 250er-Gesamtsieg bei den Outdoors folgen. Zum Abschluss der Saison stand der 24-jährige Australier gemeinsam mit seinem Bruder Jett Lawrence und Dean Ferris beim prestigeträchtigen Motocross der Nationen in Ernée (Frankreich) auf der zweiten Stufe des Podests – das bedeutete die bisherige MXoN-Bestleistung für das australische Team.

Im nächsten Jahr wird Hunter auf der 450-ccm-Honda antreten und für den zu Red Bull KTM abgewanderten Supercross-Titelverteidiger Chase Sexton nachrücken, wie das HRC Team nun auch offiziell bestätigte.

«Ich bin stolz auf das, was ich in meiner 250er-Karriere erreicht habe, gleichzeitig ist es aufregend, für 2024 in die Königsklasse aufzusteigen», erklärte der ältere Lawrence, der 2018 noch in der MX2-WM auf dem dritten Gesamtrang gelandet war. «Ich habe das Gefühl, dass mein Stil gut zur CRF450RWE passt und die Tests sind bisher gut verlaufen.»

In der großen Klasse kommt es zu einem Wiedersehen mit seinem jüngeren Bruder und Teamkollegen Jett «Jettson» Lawrence. Der 20-Jährige blieb in seiner Debüt-Outdoor-Saison auf der 450er-Honda im Sommer bekanntlich auf Anhieb ungeschlagen und stieg damit zur Referenz auf. Dass er zweifelsohne zu den aktuell schnellsten MX-Fahrern der Welt zählt, stellte Jettson nicht zuletzt mit einem überzeugenden Laufsieg beim MXoN unter Beweis.

Davon will sich Hunter nicht einschüchtern lassen. «Ich habe es genossen, mit Jett in der 250er-Klasse zu kämpfen, bevor er aufgestiegen ist, und ich freue mich darauf, es wieder zu tun, wenn wir jetzt beide auf dem großen Bike sitzen», unterstrich er. «Ich habe ein gutes Team um mich und kann es kaum erwarten, bis es in Anaheim 1 wieder losgeht.»

Der Auftakt in die US-Supercross-Saison 2024 erfolgt am 6. Januar.