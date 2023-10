Chase Sexton (KTM): 2024 Startnummer 1

Chase Sexton wechselte von HRC zu KTM. Der 24-Jährige wird 2024 im US-Supercross mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers antreten. Sexton unterzeichnete einen Mehrjahresvertrag mit dem KTM-Werksteam.

US-Supercross-Champion Chase Sexton wurde nun auch seitens KTM als offizieller Werksfahrer vorgestellt. Der 24-Jährige unterzeichnete mit dem Werksteam einen Mehrjahresvertrag. Details wurden nicht bekanntgegeben. Sexton soll künftig die AMA Supercross-Meisterschaften, die US Nationals und die SMX-Finals in KTM-Diensten bestreiten.

Sexton, der 2024 als Supercross-Titelverteidiger antritt, wird seine Karrierestartnummer 23 ablegen und mit der Startnummer 1 antreten. «Ich freue mich, über das Engagement bei Red Bull KTM Factory Racing», erklärte Sexton. «Nicht nur das Material ist erstklassig, sondern auch das Personal. Ich spüre hier den absoluten Willen zum Sieg. Ich denke, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft vor uns haben und ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen.»

KTM Motorsportdirektor Roger DeCoster ist vom Potenzial des Neuzugangs überzeugt: «Wir beobachten ständig die Fortschritte der Fahrer. Chase hat in letzter Zeit beeindruckende Fortschritte gemacht. Er zeichnet sich durch Entschlossenheit, Professionalität und Hartnäckigkeit aus. Auch abseits der Rennstrecke ist Chase ein Vorbild und passt damit zu unseren Markenwerten. Daher sind wir gespannt, was die Zukunft für uns bringt und was wir gemeinsam erreichen können.»

Der erste Einsatz für Chase Sexton als KTM-Werksfahrer wird am 6. Januar 2024 beim Saisonauftakt der Supercross-Meisterschaften in Anaheim sein.